Xiaomi выпустит бескнопочный телефон в 2025 году

Xiaomi не просто догоняет конкурентов в мире смартфонов — они задают новые тренды. Мы получили интересные новости: компания активно разрабатывает собственные чипы, но и работает над флагманским устройством под кодовым названием «Zhuque».

Что делает Zhuque особенным? По информации источника, этот смартфон не будет иметь физических кнопок. Да, вы не ослышались — Xiaomi может представить настоящий полноэкранный смартфон, о котором так долго говорили. Поскольку проект находится на ранней стадии, неясно, как будет осуществляться управление. Возможно, Zhuque будет использовать жесты, чувствительные к давлению края экрана или даже голосовые команды. Если Xiaomi реализует это, это станет значительным шагом вперёд в дизайне смартфонов.

Другой интересной особенностью Zhuque станет селфи-камера, расположенная под дисплеем. Эта технология давно является мечтой многих дизайнеров. Мы уже видели попытки её внедрения от Samsung и ZTE, но реализация Xiaomi может произвести ещё более впечатляющий эффект.

Под капотом Zhuque, как ожидается, будет работать новый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 с кодовым названием SM8775. Этот же процессор будет использован в Xiaomi 15S Pro, выход которого планируется во втором квартале 2025 года. О Snapdragon 8 Gen 4 пока известно немного, но, вероятно, он будет основан на новых ядрах Qryon.

Хотя у нас нет информации о дисплее, аккумуляторе или камерах, эта утечка даёт представление о планах Xiaomi по встряхиванию рынка флагманских смартфонов. Проект всё ещё на ранней стадии, но, возможно, мы увидим этот телефон в первой половине 2025 года.

Судя по планам Xiaomi, компания активно инвестирует в НИОКР для разработки новых функций. Они работают над смартфоном без кнопок (по слухам, аналогичные идеи разрабатывает и Apple), собственным мобильным процессором и даже телефоном с тремя сгибами, который может выйти в начале следующего года.

Ранее Meizu пыталась реализовать подобный концепт с моделью Meizu Zero — «бездырочным» смартфоном, который не имел физических вырезов, даже для динамиков или порта USB. Вместо этого он использовал ёмкостные сенсорные кнопки, а звук производился за счёт вибрации экрана. Однако эта модель не завоевала популярность. Теперь остаётся увидеть, как проявит себя проект Xiaomi Zhuque в следующем году.

Источник — smartprix.com