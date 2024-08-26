HONOR Magic V3 подвергся новым испытаниям на прочность

HONOR Magic V3 прошёл серию жёстких испытаний, которые провела команда GSM Arena. Результаты этих тестов представлены в виде четырёх с половиной минутного видео. Для справки, Magic V3 — это новейший складной флагман от HONOR, который уже был запущен в Китае и поступит на международные рынки во время выставки IFA в Берлине 5 сентября.

GSM Arena утверждает, что это видео не является спонсируемым. Также стоит отметить, что Magic V3 имеет защиту по стандарту IPX8 от воды и пыли и соответствует военному классу прочности.

Первым испытанием стало падение телефона в аквариум, и он не получил никакого повреждения. Устройство также отлично справилось с опрыскиванием из садового распылителя. HONOR уже делилась видео, где V3 выживает после стирки в стиральной машине. GSM Arena провела аналогичное испытание, и телефон снова оказался в порядке.

Затем телефон подвергли заморозке и бросили на землю. Magic V3 выдержал и экстремальные температуры, и падение в виде льда без каких-либо проблем. Хотя внутренний экран должен быть более устойчивым к царапинам, он оставляет следы от ногтей, как и другие складные устройства. Шарнир телефона выдержал нагрузку до 5 кг — хотите верьте, хотите нет.

GSM Arena также попробовала использовать Magic V3 в качестве молотка, и телефон продолжал работать. Он успешно прошёл несколько испытаний на падение, как с основным, так и с внешним дисплеем. В целом, HONOR Magic V3 выглядит как очень прочный смартфон, особенно для складного устройства.

Источник — androidheadlines.com