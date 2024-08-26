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HONOR Magic V3 подвергся новым испытаниям на прочность

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
26.08.2024
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HONOR Magic V3 подвергся новым испытаниям на прочность

HONOR Magic V3 прошёл серию жёстких испытаний, которые провела команда GSM Arena. Результаты этих тестов представлены в виде четырёх с половиной минутного видео. Для справки, Magic V3 — это новейший складной флагман от HONOR, который уже был запущен в Китае и поступит на международные рынки во время выставки IFA в Берлине 5 сентября.

GSM Arena утверждает, что это видео не является спонсируемым. Также стоит отметить, что Magic V3 имеет защиту по стандарту IPX8 от воды и пыли и соответствует военному классу прочности.

Первым испытанием стало падение телефона в аквариум, и он не получил никакого повреждения. Устройство также отлично справилось с опрыскиванием из садового распылителя. HONOR уже делилась видео, где V3 выживает после стирки в стиральной машине. GSM Arena провела аналогичное испытание, и телефон снова оказался в порядке.

Затем телефон подвергли заморозке и бросили на землю. Magic V3 выдержал и экстремальные температуры, и падение в виде льда без каких-либо проблем. Хотя внутренний экран должен быть более устойчивым к царапинам, он оставляет следы от ногтей, как и другие складные устройства. Шарнир телефона выдержал нагрузку до 5 кг — хотите верьте, хотите нет.

GSM Arena также попробовала использовать Magic V3 в качестве молотка, и телефон продолжал работать. Он успешно прошёл несколько испытаний на падение, как с основным, так и с внешним дисплеем. В целом, HONOR Magic V3 выглядит как очень прочный смартфон, особенно для складного устройства.

Источник — androidheadlines.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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