logo-daboom новый год
Главная » Смартфоны и телефоны » Xiaomi Mix Flip 2 выйдет раньше чем ожидалось
Смартфоны и телефоныЭлектроника и техника

Xiaomi Mix Flip 2 выйдет раньше чем ожидалось

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
27.12.2024
5 Просмотров 0
Xiaomi Mix Flip 2 выйдет раньше чем ожидалось

Xiaomi уже порадовала нас своим первым складным телефоном-раскладушкой, Xiaomi Mix Flip, выпущенным в июле. Телефон, судя по отзывам, оказался довольно успешным. Это подтолкнуло компанию к разработке его продолжения – Xiaomi Mix Flip 2. По свежей информации, новая раскладушка появится на рынке раньше, чем мы ожидали.

Известный инсайдер Digital Chat Station (DCS) прогнозирует выход Xiaomi Mix Flip 2 в первой половине 2025 года. Большие продажи первой модели стали причиной для серьёзных улучшений во втором поколении.

Если верить DCS, Mix Flip 2 получит мощный процессор Snapdragon 8 Elite, в отличие от Snapdragon 8 Gen 3 в оригинальном Mix Flip. Это сделает его конкурентом Samsung Galaxy Z Flip 7. Возможно, единственной раскладушке на рынке с таким же процессором.

В своих сообщениях на Weibo, DCS также намекает на наличие беспроводной зарядки в Mix Flip . Этого не было в первой модели. Также появится улучшенный уровень защиты от воды – IPX8 (первый Mix Flip такой защиты не имел). Кроме того, ожидается, что новинка будет тоньше и удобнее в использовании, чем предшественник.

Ещё в августе в базе данных GSMA IMEI были замечены модели под номерами 2505APX7BC и 2505APX7BG, которые, предположительно, относятся к китайской и глобальной версиям Mix Flip 2 соответственно. Хотя официального подтверждения пока нет, это наводит на мысль о скором релизе.

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) уже сертифицировала глобальную версию, что подтверждает намерение Xiaomi вывести его на европейский рынок. Пока что, помимо процессора, о характеристиках Mix Flip 2 известно немного. Однако, учитывая, что некоторые китайские складные телефоны-раскладушки оснащены батареями ёмкостью около 4800 мАч, и общую тенденцию к увеличению ёмкости батарей во флагманских моделях, вполне вероятно, что смартфон получит батарею более 5000 мАч.

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся:

      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X
      info@daboom.ru

      Полезные ссылки:

      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас

      Обратите внимание

      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ

      Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.

      2018 - 2024 daboom.ru. На сайте могут содержаться партнёрские материалы и ссылки.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.