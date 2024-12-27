Xiaomi Mix Flip 2 выйдет раньше чем ожидалось

Xiaomi уже порадовала нас своим первым складным телефоном-раскладушкой, Xiaomi Mix Flip, выпущенным в июле. Телефон, судя по отзывам, оказался довольно успешным. Это подтолкнуло компанию к разработке его продолжения – Xiaomi Mix Flip 2. По свежей информации, новая раскладушка появится на рынке раньше, чем мы ожидали.

Известный инсайдер Digital Chat Station (DCS) прогнозирует выход Xiaomi Mix Flip 2 в первой половине 2025 года. Большие продажи первой модели стали причиной для серьёзных улучшений во втором поколении.

Если верить DCS, Mix Flip 2 получит мощный процессор Snapdragon 8 Elite, в отличие от Snapdragon 8 Gen 3 в оригинальном Mix Flip. Это сделает его конкурентом Samsung Galaxy Z Flip 7. Возможно, единственной раскладушке на рынке с таким же процессором.

В своих сообщениях на Weibo, DCS также намекает на наличие беспроводной зарядки в Mix Flip . Этого не было в первой модели. Также появится улучшенный уровень защиты от воды – IPX8 (первый Mix Flip такой защиты не имел). Кроме того, ожидается, что новинка будет тоньше и удобнее в использовании, чем предшественник.

Ещё в августе в базе данных GSMA IMEI были замечены модели под номерами 2505APX7BC и 2505APX7BG, которые, предположительно, относятся к китайской и глобальной версиям Mix Flip 2 соответственно. Хотя официального подтверждения пока нет, это наводит на мысль о скором релизе.

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) уже сертифицировала глобальную версию, что подтверждает намерение Xiaomi вывести его на европейский рынок. Пока что, помимо процессора, о характеристиках Mix Flip 2 известно немного. Однако, учитывая, что некоторые китайские складные телефоны-раскладушки оснащены батареями ёмкостью около 4800 мАч, и общую тенденцию к увеличению ёмкости батарей во флагманских моделях, вполне вероятно, что смартфон получит батарею более 5000 мАч.