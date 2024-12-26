Samsung Galaxy M16: первые рендеры бюджетного смартфона

Samsung Galaxy M16 5G: стильный бюджетник 2025 года? Слухи о готовящемся к выходу Samsung Galaxy M16 5G набирают обороты. Появились утечки, демонстрирующие его дизайн и некоторые характеристики. Ожидается, что этот бюджетный смартфон будет выпущен в начале 2025 года. Скорее всего, Индия станет одной из первых стран, где он появится на прилавках магазинов.

Что касается внешнего вида, Galaxy M16 5G получит обновленный дизайн. У него будут более резкие грани и плоские боковые стороны по сравнению с предшественниками. Заднюю панель будет украшать вертикальный блок камер, имеющий форму таблетки или, возможно, сочетающий элементы таблетки и круга, окруженный, вероятно, металлической или стеклянной рамкой.

Справа расположатся кнопки регулировки громкости и включения/выключения, совмещенная с датчиком отпечатков пальцев. Слот для SIM-карты будет находиться слева. Нижняя рамка, судя по всему, будет несколько толще, чем боковые. Экран, предположительно Super AMOLED с частотой обновления 90 Гц, будет иметь вырез в форме буквы U (Infinity-U) для фронтальной камеры.

Внутри, по предварительным данным, будет установлен процессор MediaTek Dimensity 6300, 8 ГБ оперативной памяти и, возможно, 256 ГБ встроенной памяти. Из коробки смартфон будет работать под управлением Android 14 с оболочкой One UI 6.1.

В целом, Galaxy M16 5G представляет собой интересное сочетание современного дизайна и достаточно мощной начинки для своей ценовой категории. Однако, следует помнить, что вся информация на данный момент основана на утечках, и официальное подтверждение от Samsung ещё не поступило.

Источник — sammyfans