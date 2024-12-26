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Google использует Claude от Anthropic для улучшения Gemini

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
26.12.2024
3 Просмотра 0
Google использует Claude от Anthropic для улучшения Gemini

В свежем отчете TechCrunch говорится о том, что Google тайно использует конкурента своего ИИ Gemini. Модель Claude от Anthropic используют для оценки производительности помощника. Подрядчики Google, работающие над Gemini, сравнивают ответы двух моделей, оценивая их по таким параметрам, как точность, правдивость и безопасность. Для оценки им даётся до 30 минут на каждый запрос. Подрядчики — специалисты в своих областях, оценивающие ответы на сложные, узкоспециализированные вопросы.

Однако, в ходе сравнения обнаружились странности. В некоторых ответах помощника появились упоминания Anthropic и Claude, чего не должно происходить, если Gemini просто сравнивается с Claude. В одном из случаев помощник даже выдал: «Я — Клод, созданный Anthropic». Это вызвало подозрения, что Google использует ответы Claude для обучения Gemini. Это нарушает условия использования Claude от Anthropic.

В этих условиях прямо запрещено использовать Claude для разработки конкурирующих продуктов или обучения конкурирующих моделей без разрешения. Google, будучи крупным инвестором Anthropic, не подтвердила получение подобного разрешения. Представитель Google DeepMind заявил, что сравнение моделей — стандартная практика. Но он отрицает обучение Gemini на данных Anthropic.

Ещё один интересный момент: подрядчикам стали принудительно предлагать оценивать ответы Gemini даже по тем запросам, которые выходят за пределы их компетенции. Ранее они могли пропускать подобные вопросы, но теперь этой возможности лишены. Всё это вызывает вопросы о методах оценки и потенциальных нарушениях этических норм со стороны Google. Подобное исследование конкурентов с помощью их же технологий поднимает серьёзные вопросы о справедливости и прозрачности в развитии искусственного интеллекта.

Источник — passionategeekz

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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