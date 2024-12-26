В свежем отчете TechCrunch говорится о том, что Google тайно использует конкурента своего ИИ Gemini. Модель Claude от Anthropic используют для оценки производительности помощника. Подрядчики Google, работающие над Gemini, сравнивают ответы двух моделей, оценивая их по таким параметрам, как точность, правдивость и безопасность. Для оценки им даётся до 30 минут на каждый запрос. Подрядчики — специалисты в своих областях, оценивающие ответы на сложные, узкоспециализированные вопросы.

Однако, в ходе сравнения обнаружились странности. В некоторых ответах помощника появились упоминания Anthropic и Claude, чего не должно происходить, если Gemini просто сравнивается с Claude. В одном из случаев помощник даже выдал: «Я — Клод, созданный Anthropic». Это вызвало подозрения, что Google использует ответы Claude для обучения Gemini. Это нарушает условия использования Claude от Anthropic.

В этих условиях прямо запрещено использовать Claude для разработки конкурирующих продуктов или обучения конкурирующих моделей без разрешения. Google, будучи крупным инвестором Anthropic, не подтвердила получение подобного разрешения. Представитель Google DeepMind заявил, что сравнение моделей — стандартная практика. Но он отрицает обучение Gemini на данных Anthropic.

Ещё один интересный момент: подрядчикам стали принудительно предлагать оценивать ответы Gemini даже по тем запросам, которые выходят за пределы их компетенции. Ранее они могли пропускать подобные вопросы, но теперь этой возможности лишены. Всё это вызывает вопросы о методах оценки и потенциальных нарушениях этических норм со стороны Google. Подобное исследование конкурентов с помощью их же технологий поднимает серьёзные вопросы о справедливости и прозрачности в развитии искусственного интеллекта.

Источник — passionategeekz