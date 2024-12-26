Samsung представит Galaxy Ring 2 на январском Unpacked

Samsung планирует представить Galaxy Ring 2 на январской презентации Unpacked, возможно, 22 января. Помимо кольца, ожидается показ новых очков дополненной реальности (AR) от Samsung. Информация об этом появилась в тайваньском новостном агентстве DigiTimes.

Ожидаются улучшения в Galaxy Ring 2: новые размеры, более точные датчики, улучшенный искусственный интеллект. Также будет увеличенно время автономной работы. Однако, несмотря на январский анонс, продажи Galaxy Ring 2, скорее всего, начнутся не раньше середины 2025 года, по аналогии с оригинальным Galaxy Ring.

Главным событием январского Unpacked станет, конечно же, релиз серии смартфонов Samsung Galaxy S25 (стандартная модель, S25 Plus, S25 Ultra и, возможно, S25 Slim), а также запуск One UI 7 (версия Samsung для Android 15). Все эти устройства получат поддержку приложений и инструментов Galaxy AI.

Полноценная презентация Galaxy Ring 2 ожидается в середине следующего года. AR-очки также могут быть представлены в январе, но, скорее всего, только в виде тизера, а полноценный релиз – летом. Устройство будет весить всего 50 граммов и не будет иметь дисплея, делая упор на компактность и функциональность. Основные возможности включают распознавание жестов и бесконтактные платежи. По конструкции очки будут напоминать Ray-Ban, но с использованием фирменных технологий Samsung. Ожидается, что смарт-очки будут работать на программной платформе XR, разработанной Samsung совместно с Google и Qualcomm, с использованием системы ИИ Google Gemini.

Источник — techradar