Xiaomi 15 и 15 Pro могут получить уровень защиты IP69

Ожидается, что к концу текущего года будет представлена новая серия смартфонов Xiaomi 15. Информация о характеристиках этих устройств уже появилась в сети благодаря утечкам и предположениям экспертов. Одним из последних сообщений является информация о классе защиты от воды и пыли устройств этой серии.

Согласно новой информации, модели Xiaomi 15 и 15 Pro получат уровень защиты IP69, что является улучшением по сравнению с предыдущим поколением Xiaomi, имевшим IP68. Превосходство IP69 заключается в способности устройств выдерживать воздействие водяных струй под высоким давлением, а также очистку с использованием пара. Такой уровень защиты указывает на то, что смартфоны могут находиться под водой на глубине до 1,5 метра в течение 30 минут, в то время как IP68 гарантирует погружение на глубину более 1 метра.

Смартфоны 15 серии будут работать на новейшем процессоре Snapdragon 8 Gen 4, который выйдет в октябре. Предполагается, что и сами смартфоны поступят в продажу в этом же месяце, после начала массового производства в сентябре.

В линейке ожидается появление двух моделей — базовой Xiaomi 15 и улучшенной 15 Pro. Последняя обещает порадовать пользователей 50-мегапиксельным перископическим телеобъективом с трёхкратным оптическим зумом и основной камерой с высокой светосилой для лучшего качества снимков. Аккумулятор устройства будет иметь ёмкость 5400 мАч, а поддержка быстрой зарядки обеспечит мощность до 100 Вт.

Модель Ultra, предположительно, появится на рынке в начале 2025 года, что делает октябрь 2024 года временем, когда будут доступны только Xiaomi 15 и 15 Pro.

Источник — gizmochina.com