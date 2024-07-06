Лого сайта
Главная » Смартфоны и телефоны » Xiaomi 15 и 15 Pro могут получить уровень защиты IP69
Смартфоны и телефоныЭлектроника и техника

Xiaomi 15 и 15 Pro могут получить уровень защиты IP69

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
06.07.2024
334 Просмотра 0
Xiaomi 15 и 15 Pro могут получить уровень защиты IP69

Ожидается, что к концу текущего года будет представлена новая серия смартфонов Xiaomi 15. Информация о характеристиках этих устройств уже появилась в сети благодаря утечкам и предположениям экспертов. Одним из последних сообщений является информация о классе защиты от воды и пыли устройств этой серии.

Согласно новой информации, модели Xiaomi 15 и 15 Pro получат уровень защиты IP69, что является улучшением по сравнению с предыдущим поколением Xiaomi, имевшим IP68. Превосходство IP69 заключается в способности устройств выдерживать воздействие водяных струй под высоким давлением, а также очистку с использованием пара. Такой уровень защиты указывает на то, что смартфоны могут находиться под водой на глубине до 1,5 метра в течение 30 минут, в то время как IP68 гарантирует погружение на глубину более 1 метра.

Смартфоны 15 серии будут работать на новейшем процессоре Snapdragon 8 Gen 4, который выйдет в октябре. Предполагается, что и сами смартфоны поступят в продажу в этом же месяце, после начала массового производства в сентябре.

В линейке ожидается появление двух моделей — базовой Xiaomi 15 и улучшенной 15 Pro. Последняя обещает порадовать пользователей 50-мегапиксельным перископическим телеобъективом с трёхкратным оптическим зумом и основной камерой с высокой светосилой для лучшего качества снимков. Аккумулятор устройства будет иметь ёмкость 5400 мАч, а поддержка быстрой зарядки обеспечит мощность до 100 Вт.

Модель Ultra, предположительно, появится на рынке в начале 2025 года, что делает октябрь 2024 года временем, когда будут доступны только Xiaomi 15 и 15 Pro.

Источник — gizmochina.com

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся:

      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X

      Полезные ссылки:

      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас

      Обратите внимание

      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ

      Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.

      2018 - 2024 daboom.ru. На сайте могут содержаться партнёрские материалы и ссылки.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.