Обнаружена интересная патентная заявка Samsung

Компания Samsung, которая является лидером в области разработки складных смартфонов, рассматривает новаторские концепции дизайна для будущих устройств этого типа. Недавно открытая патентная заявка компании показывает складной телефон с отделяемой клавиатурой. Этот гаджет оборудован полноценной QWERTY-клавиатурой, которую можно прикреплять по необходимости, превращая телефон в миниатюрный ноутбук.

Заявка на патент была подана Samsung в Китайское национальное управление интеллектуальной собственности (CNIPA) в феврале 2023 года и получила одобрение в июне 2024 года. Патент может указывать на концепцию нового складного устройства из серии Galaxy. Представленное устройство имеет большой экран с внутренним шарниром, расположенным ближе к одному из краев, в отличие от центрального размещения в существующих моделях.

Концепция нового дизайна заключается в прикреплении клавиатуры к части экрана с меньшей площадью, что превращает устройство в мини-ноутбук с полноценной клавиатурой, а оставшуюся часть экрана можно использовать как тачпад. Эта идея напоминает концепцию флагманских планшетов Samsung, которые могут трансформироваться в ноутбук с помощью съемной клавиатуры.

Samsung активно работает над улучшением своих складных устройств с каждым новым поколением, и компания готовит к выпуску Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6, запланированный на 10 июля. Шестое поколение этих моделей, особенно Fold, предлагает эволюцию в дизайне, которую эксперты считают шагом в правильном направлении. В условиях усиливающейся конкуренции на рынке складных гаджетов, подобные инновации и дизайнерские решения помогают компаниям выделяться.

Samsung признана одной из самых инновационных компаний в мире с точки зрения количества патентов. В её активе сотни тысяч технических патентов. В последние месяцы компания запатентовала множество футуристических продуктов и решений, включая смартфон с датчиком качества воздуха, электронную маску с функцией очистки воздуха, а также другие инновационные устройства.

Некоторые из этих запатентованных технологий могут быть реализованы в будущих продуктах, тогда как другие останутся на уровне идей. На текущий момент складной телефон с отделяемой клавиатурой кажется концепцией, не предназначенной для немедленной реализации. Однако ситуация может измениться в ближайшие годы.

Источник — androidheadlines.com