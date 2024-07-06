Камеры Samsung Galaxy S24 Ultra скоро станут ещё лучше

Galaxy S24 Ultra обладает впечатляющими камерами, однако мнения пользователей разделились относительно того, используется ли их потенциал по максимуму. С момента релиза в начале года Samsung выпустила ряд обновлений, нацеленных на усовершенствование функций камеры, и в ближайшем будущем планируется выпуск еще одного такого обновления.

Известный инсайдер Ice Universe сообщает, что в августе 2024 года компания Samsung выпустит значительное обновление программного обеспечения для дальнейшего улучшения возможностей камеры Galaxy S24 Ultra. Ожидается, что обновление привнесёт усовершенствования в работу HDR, баланса белого, экспозиции, обработки изображений и функции видеозума. Улучшение этих аспектов позволит повысить уровень удовлетворённости среди текущих владельцев и сделает устройство более привлекательным для потенциальных покупателей.

Тем не менее, по информации от Ice Universe, Samsung пока не смогла улучшить качество снимков, сделанных на Galaxy S24 Ultra при увеличении свыше 10-кратного зума, как в дневных, так и в ночных условиях. Несмотря на то что существующий гибридный зум до 10x работает отлично, алгоритмы компании все еще испытывают затруднения с более высокими уровнями зума. Ожидается, что в ближайшее время Samsung сможет улучшить этот аспект в своем флагманском устройстве.

На YouTube вы можете найти видео, демонстрирующее, как обновления программного обеспечения помогли улучшить качество камеры S24 Ultra после её выхода на рынок.

В S24 Ultra использован новейший 50-мегапиксельный датчик камеры в сочетании с 5-кратным оптическим зумом, который заменил 10-мегапиксельную телефотокамеру с 10-кратным оптическим зумом предыдущей модели Galaxy S23 Ultra. Тестирование показало, что, несмотря на уменьшенное до 5-кратного оптическое увеличение, супертелеобъектив Galaxy S24 Ultra работает не хуже, а в некоторых случаях и лучше, чем в модели S23 Ultra.

В следующем году ожидаются значительные усовершенствования в модели Galaxy S25 Ultra. Согласно слухам, новый флагман получит 200-мегапиксельную основную заднюю камеру, 50-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру, 50-мегапиксельную телефотокамеру с 3-кратным оптическим зумом и 50-мегапиксельную телефотокамеру с 5-кратным оптическим зумом.

Источник — Ice Universe