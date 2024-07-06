Samsung Galaxy Ring будет не дешёвым

Samsung Galaxy Ring, впервые анонсированный в январе, готовится к выпуску 10 июля. Детали о продукте пока не разглашаются, но новая утечка информации может раскрыть стоимость предстоящего устройства.

Согласно информации, опубликованной на Dealabs, стоимость Galaxy Ring во Франции может составить 449 евро. Это примерно эквивалентно 485 долларам США, 380 фунтам стерлингов и 720 австралийским долларам.

В качестве сравнения, известное умное кольцо Oura Ring предлагается по цене от 299 долларов, при этом некоторые модели имеют стоимость, сопоставимую с утечкой информации о Galaxy Ring. Samsung необходимо будет предоставить веские аргументы для обоснования такой цены, особенно учитывая, что предполагается наличие дополнительной подписки, что может увеличить общую стоимость владения устройством.

Также сообщается, что Samsung Galaxy Ring будет доступно во Франции в трех цветовых вариантах: черном, серебристом и золотом, и предложено в девяти размерах по американскому стандарту, от 5 до 13. Существуют предположения о том, что размеры кольца будут коррелировать с емкостью аккумулятора, что означает, что кольца большего размера могут обладать более длительным временем работы без подзарядки.

Источник также утверждает, что Galaxy Ring поступит в продажу во Франции с 19 июля, после официального анонса 10 июля. Не совсем ясно, будет ли девятидневный интервал представлять собой период предварительного заказа, или же предзаказы стартуют 19 июля. Однако предположение, что предварительные заказы начнутся сразу после презентации 10 июля, кажется более вероятным. В отчете не уточняется, включена ли стоимость подписки в озвученную цену в 449 евро.

Источник — gizmochina.com