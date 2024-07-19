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Windows BSODит по всему миру

Максим Тарков Максим Тарков
19.07.2024
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Windows BSODит по всему миру

Пользователи Windows от Microsoft массово сталкиваются с проблемой синего экрана смерти. Согласно первым сообщениям, причиной всему послужило обновление от поставщика услуг кибербезопасности CrowdStrike.

Несколько компаний по всему миру временно приостановили свою деятельность из-за проблем с BSOD в Windows. Сообщается, что затронутые системы находятся в постоянных циклах BSOD без видимого способа выхода из них. Это вызвало бурные обсуждения в социальных сетях, и несколько пострадавших выразили свое негодование по поводу этого.

Прямо сейчас происходит глобальный киберсбой. Платформа кибербезопасности CrowdStrike легла на системах во всем мире, что привело к глобальным проблемам с ИТ, сбоям в работе Microsoft, отключениям 911 в нескольких штатах США и сбоям в работе международных авиалиний, банков и СМИ.

— Disclose.tv (@disclosetv) 19 июля 2024 г.

Пока все искали причину, поставщик услуг кибербезопасности CrowdStrike сообщил об ошибке в последнем обновлении своего защитного ПО Falcon. CrowdStrike рассказало об обновлении в своей недавней заметке, предоставив пользователям временный путь решения проблемы.

Действия по обходу BSOD :
1. Загрузите Windows в безопасном режиме или в среде восстановления Windows.
2. Перейдите в каталог C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike.
3. Найдите файл «C-00000291*.sys» и удалите его.
4. Загрузите Windows в обычном режиме.

По всей видимости, это отменяет обновление Falcon или каким-то образом урезает его влияние. Что касается того, насколько распространена проблема, то изначально она возникла на австралийских рынках, а теперь вызвала сбои в работе ИТ по всему миру. Основные операции на таких объектах, как аэропорты, офисы и общественные места, были остановлены, и похоже, что проблема действительно распространяется со скоростью лесного пожара. Ryanair, известная авиакомпания в Европе, признала, что тоже пострадала от BSOD, что повлияло на вылеты. Наряду с этим, на крупных фондовых биржах, включая Лондонскую, наблюдались сбои в обслуживании.

Потребители и компании, столкнувшиеся с проблемой BSOD в Windows, должны следовать обходному пути, рекомендованному CrowdStrike. Учитывая, как быстро проблема распространилась, мы надеемся, что Microsoft предложит адекватное решение как можно скорее. Важно отметить, что CrowdStrike находится в привилегированном положении, и, учитывая, что один кусочек кода может положить миллионы компьютеров, проблема выглядит гораздо серьезнее, чем может показаться.

Источник — wccftech.com

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Сижу на играх давно и плотно, поэтому интересуюсь новостями в этой сфере и делюсь ими с вами. На досуге увлекаюсь написанием гайдов - во мне умер преподаватель, и так я его реанимирую. В краткие перерывы от работы ностальгирую в Diablo II, WWP и подобном. Смотрю сериалы 90-х и слушаю музыку 80-х. В общем, застрял в прошлом, но с надеждой смотрю в будущее, отлеживая новинки техники и игр.

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