Дизайн Google Pixel 9 Pro и Fold раскрыт в официальных видео

Серия Pixel 9 должна выйти 13 августа, и в преддверии события информация о телефонах стала активно просачиваться. Чтобы положить конец слухам и домыслам, Google сама раскрыла дизайн Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro Fold в новых тизерных видео. Мы ожидаем еще два телефона — ванильный Pixel 9 и новый Pixel 9 Pro XL, которые должны быть представлены в ближайшие дни. А пока давайте посмотрим на официальные дизайны Pro и Fold.

Дизайн Google Pixel 9 Pro

Видеоролик начинается с промпта для Gemini с просьбой отправить email на ваш «старый добрый телефон», в котором вы сообщаете, что расстаетесь и переходите на новый телефон Pixel.

Затем нам знакомят с дизайном Pixel 9 Pro. Мы видим версию телефона в белом цвете. Как уже сообщалось, Pixel 9 Pro Fold оснащен тройной камерой на задней панели, и ее модуль имеет форму капсулы. Островок не соединен с боковыми рамками, как в предыдущих телефонах Pixel.

Между тем, расположение камеры на задней панели Pixel 9 Pro Fold сильно отличается от его предшественника.

Дизайн Google Pixel 9 Pro Fold

Вы можете посмотреть видео Introducing Pixel 9 Fold на канале Made by Google на YouTube. Сценарий видео тот же. Google соблазняет перейти на новый складной телефон Pixel.

Модуль задней камеры Pixel 9 Pro Fold теперь представляет собой прямоугольник со скругленными углами. Судя по всему, новый Fold оснащен четырьмя камерами на задней панели, одна из которых — перископический объектив.

Из изображений, опубликованных на сайте сертификации NCC, мы узнали, что Pixel 9 Pro Fold будет раскладываться до плоского состояния, иметь более тонкие рамки и аккумулятор емкостью 4560 мАч с поддержкой зарядки мощностью 20,25 Вт.

В листинге NCC Pixel 9 Pro указана батарея емкостью 4558 мАч со скоростью зарядки 25,20 Вт. В обоих случаях скорость зарядки, мягко говоря, не впечатляет.

Однако реальные подробности мы узнаем на мероприятии Made by Google 13 августа, когда эти телефоны наконец поступят в продажу.

Источник — 91mobiles.com

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