Характеристики Xiaomi Mix Flip раскрыты перед запуском

Xiaomi готовится к запуску своего первого складного смартфона-раскладушки — Xiaomi Mix Flip — который будет официально представлен завтра. Накануне презентации компания подтвердила несколько ключевых характеристик устройства, включая процессор, емкость батареи и особенности дизайна.

Согласно информации от Xiaomi, Mix Flip будет оснащен внешним экраном диагональю 4,01 дюйма с разрешением 1,5K и максимальной яркостью в 1600 нит. Внешний экран будет иметь равномерные рамки и изогнутый дизайн, а также усилен специальным стеклом Dragon Crystal Glass от Xiaomi.

Наиболее заметной особенностью внешнего дисплея Xiaomi Mix Flip является наличие отдельного динамика и микрофона, расположенных над верхней рамкой. Это позволяет пользователям принимать звонки без необходимости разворачивать телефон. Большой внешний экран поддерживает полноразмерную клавиатуру для более удобного ввода текста, а также предлагает ряд умных функций, включая полноэкранный режим фотосъемки и интеллектуальные возможности.

Дополнительные утечки информации указывают на то, что Xiaomi Mix Flip получит процессор Snapdragon 8 Gen 3, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x, до 1 ТБ встроенной памяти UFS 4.0 и аккумулятором на 4780 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт.

По слухам, на задней панели Mix Flip будет расположена двойная камера с основным датчиком на 50 мегапикселей и 60-мегапиксельным телефото-объективом. Ожидается, что устройство будет представлено в трех цветовых вариантах: черном, белом и фиолетовом. Информация о цене на данный момент не раскрыта.

Завтрашняя презентация Xiaomi также включит анонсы других продуктов бренда, в том числе Mix Fold 4, спортивные часы Watch S4 Sport, фитнес-браслет Smart Band 9 и беспроводные наушники Buds 5.

Источник — gizmochina.com