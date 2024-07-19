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Осенью появится новый аксессуар для Nintendo Switch

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
19.07.2024
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Осенью появится новый аксессуар для Nintendo Switch

Nintendo подтвердила, что для игровой консоли Switch будет выпущен новый аксессуар – зарядная станция для контроллеров Joy-Con. Эта информация появилась на x.com (бывший Twitter) в официальном аккаунте Nintendo Europe. Ожидается, что зарядное устройство, оборудованное USB-C портом и подставкой, станет доступно покупателям 17 октября текущего года, однако стоимость продукта пока не разглашается.

официальный аккаунт Nintendo Europe

Фанаты Nintendo выразили смешанные чувства по поводу запуска аксессуара. Некоторые считают, что он мог бы быть выпущен гораздо раньше, учитывая, что консоль Switch была представлена еще семь лет назад. Другие интересуются, поможет ли новая зарядная станция справиться с проблемой дрифта контроллера. Тем не менее, дополнительная зарядная станция может быть полезной для тех, кто активно использует несколько пар Joy-Con в многопользовательских играх.

Дата анонса зарядной станции совпадает с выпуском игры Super Mario Party Jamboree и Nintendo World Championships, что может указывать на какое-то стратегическое планирование.

Спекуляции вокруг связи нового аксессуара с предполагаемым выпуском Switch 2 также набирают обороты. Как отмечает редактор издания VGC Крис Скаллион, существуют слухи о том, что следующая версия Switch может иметь магнитные полосы для контроллеров, что может означать несовместимость существующих Joy-Con. Если это так, новая зарядная станция может стать необходимостью для использования старых контроллеров с новой консолью.

Возможно, более подробная информация о Switch 2 появится на традиционном большом мероприятии Nintendo Direct в сентябре, когда компания обычно делает значимые анонсы. Аналогично, первая консоль Switch была анонсирована в 2016 году с последующим запуском весной следующего года, и теперь появляются слухи о спецификациях потенциальной новой модели.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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