logo-daboom новый год
Главная » Интернет и ПО » WhatsApp позволит создавать собственных чат-ботов с ИИ
Интернет и ПОЭлектроника и техника

WhatsApp позволит создавать собственных чат-ботов с ИИ

Мария Старкова Мария Старкова
13.01.2025
4 Просмотра 0
Пользователи WhatsApp смогут создавать собственных чат-ботов

WhatsApp готовит крутую новинку: возможность создавать своих собственных чат-ботов с искусственным интеллектом! Пока что это только в разработке, но инсайдеры из WABetaInfo уже подглядели за этой функцией в бета-версии WhatsApp для Android (2.25.1.26). 

По слухам, бот будет назваться «AI Character». Он будет реально персонализированным. Вы сами сможете настроить его под свои нужды: для работы, развлечений и всего, что душе угодно. Если идей немного, WhatsApp подкинет подсказок, чтобы помочь с созданием уникальной личности вашего бота.

Но пока что эта функция недоступна даже бета-тестерам. Так что не удивляйтесь, если её не найдёте в своём приложении. Ожидается, что она появится в ближайших бета-обновлениях, но официального анонса пока нет. Разработчики WhatsApp, кстати, уверены, что пользователи будут в восторге от общения с ИИ-ботами, и даже заменили вкладку «Сообщества» на вкладку «ИИ» в новой бета-версии приложения для Android, чтобы собрать все функции на основе нейросетей в одном месте. 

В бета-версии 2.24.15.10 уже можно увидеть AI Studio с разными готовыми ботами, например, экспертом по MMA или любительницей танцев. Возможность создавать и делиться своими собственными ботами, судя по всему, тоже будет добавлена.

Источник — 91mobiles

Тэги:

Мария Старкова
Перейти в профиль Мария Старкова

Дропшипер международного масштаба. Люблю изучать что-то новое и писать новости.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся:

      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X
      info@daboom.ru

      Полезные ссылки:

      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас

      Обратите внимание

      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ

      Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.

      2018 - 2024 daboom.ru. На сайте могут содержаться партнёрские материалы и ссылки.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.