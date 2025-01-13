WhatsApp позволит создавать собственных чат-ботов с ИИ

WhatsApp готовит крутую новинку: возможность создавать своих собственных чат-ботов с искусственным интеллектом! Пока что это только в разработке, но инсайдеры из WABetaInfo уже подглядели за этой функцией в бета-версии WhatsApp для Android (2.25.1.26).

По слухам, бот будет назваться «AI Character». Он будет реально персонализированным. Вы сами сможете настроить его под свои нужды: для работы, развлечений и всего, что душе угодно. Если идей немного, WhatsApp подкинет подсказок, чтобы помочь с созданием уникальной личности вашего бота.

Но пока что эта функция недоступна даже бета-тестерам. Так что не удивляйтесь, если её не найдёте в своём приложении. Ожидается, что она появится в ближайших бета-обновлениях, но официального анонса пока нет. Разработчики WhatsApp, кстати, уверены, что пользователи будут в восторге от общения с ИИ-ботами, и даже заменили вкладку «Сообщества» на вкладку «ИИ» в новой бета-версии приложения для Android, чтобы собрать все функции на основе нейросетей в одном месте.

В бета-версии 2.24.15.10 уже можно увидеть AI Studio с разными готовыми ботами, например, экспертом по MMA или любительницей танцев. Возможность создавать и делиться своими собственными ботами, судя по всему, тоже будет добавлена.

Источник — 91mobiles