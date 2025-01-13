Главная » Планшеты Apple может выпустить iPad Air M4 этой весной, полностью отказавшись от чипа M3 ПланшетыЭлектроника и техника Apple может выпустить iPad Air M4 этой весной, полностью отказавшись от чипа M3 Мария Старкова 8 Просмотров

Слухи о новом iPad Air в 2025 году указывают на возможный переход на чип M4, минуя M3. Аналитик Bloomberg Марк Гурман предполагает, что Apple может выпустить обновлённые модели iPad Air весной, оснастив их более производительным чипом M4, который уже используется в iPad Pro. Это решение может несколько уменьшить разрыв в производительности между iPad Air и iPad Pro, но не станет неожиданностью, учитывая, что многие компьютеры Mac используют схожие процессоры.

Ранее предполагалось, что iPad Air получит чип M3, чтобы сохранить некоторое отставание от iPad Pro в плане поколения процессоров. Однако выпуск iPad Pro M4 весной 2024 года показал, что Apple может изменять свою стратегию обновления. Ожидается, что дизайн нового iPad Air останется неизменным, хотя возможны новые цветовые варианты. Кроме того, iPad Air может получить новый модем Apple 5G, также используемый в iPhone SE и iPhone 17 Air.

Параллельно с выходом новых iPad Air ожидается обновлённая клавиатура Magic Keyboard. В отличие от модели для iPad Pro, новая клавиатура, вероятно, не будет иметь алюминиевого корпуса, но может получить ряд функциональных клавиш, приблизив её функциональность к клавиатуре для iPad Pro. В целом, обновление iPad Air ожидается в начале 2025 года, и основным изменением станет именно улучшенная производительность благодаря чипу M4.

Источник — macrumors