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Новый HomePod с дисплеем для умного дома появится в конце 2025 года

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
04.12.2024
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Новый HomePod с дисплеем для умного дома появится в конце 2025 года

Слухи о новом HomePod с экраном от Apple ходят уже давно. Похоже, они снова сбудутся не скоро. Аналитик Минг-Чи Куо заявил, что выпуск этого долгожданного устройства отложен. Теперь его ожидают не в 2024 году, как предполагалось ранее, а после конференции WWDC 2025, ориентировочно в третьем квартале. Причиной задержки, по словам Куо, стали проблемы с программным обеспечением, а не с «железом». Что же это за устройство?

Ожидается, что новый умный девайс получит мощный процессор Apple A18 и 6-7-дюймовый экран. Apple Intelligence, конечно же, тоже будет на борту. Кстати, информация Куо перекликается с прогнозами Марка Гурмана из Bloomberg, который упоминал несколько вариантов HomePod с дисплеями, включая модель с экраном, похожим на iPad, и даже более фантастический вариант с экраном на роботизированной руке. Гурман, как и Куо, считал, что выход этих гаджетов маловероятен до 2025 года.

В отличие от предыдущих моделей, новый HomePod, судя по всему, будет делать больший акцент на функциях умного дома. Это говорит о смене стратегии Apple в этом сегменте рынка. Кстати, Гурман также рассказывал о разработке Apple универсального центра управления умным домом с квадратным экраном, толстыми рамками и необычным основанием, напоминающим iMac G4. Всё это складывается в картину довольно масштабного обновления экосистемы умного дома от Apple.

Ожидаемые объемы продаж нового HomePod пока не впечатляют: Куо прогнозирует выпуск около 500 000 устройств во второй половине 2025 года. При этом он подтверждает свой более ранний прогноз о выпуске в 2026 году совместимой IP-камеры для умного дома, которая будет работать с HomePod с дисплеем по беспроводной связи. В общем, ждём-с!

Источник — macrumors

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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