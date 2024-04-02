Redmi Turbo 3 — представитель новой линейки Xiaomi

Недавно Xiaomi подтвердила слухи о выпуске Redmi Turbo 3 в Китае, что ознаменовало дебют новой серии смартфонов компании Redmi Turbo. В преддверии официального запуска предполагаемые характеристики Redmi Turbo 3 появились на платформе тестирования Geekbench.

Redmi Turbo 3 значится в базе данных Geekbench (версия 6.2.2) под номером модели 24069RA21C. Он набрал 1981 балл в одноядерном и 5526 баллов в многоядерном тестировании.

В сердце устройства будет процессор последнего поколения от Qualcomm, Snapdragon 8s Gen 3, а также будет выделен значительный объем памяти в 16 ГБ. В телефоне будет установлена новейшая операционная система Android 14.

Xiaomi Redmi Turbo 3 позиционируется как смартфон среднего класса в линейке «новой высокопроизводительной серии». Ранее телефоны серии Turbo были частью линейки Redmi Note, последним устройством которой стал Note 12 Turbo.

Однако сейчас компания пересматривает структуру своих линеек: телефоны под брендом Turbo будут выделены в отдельную серию. В то же время, серия Note будет по-прежнему ориентирована на выпуск телефонов среднего класса, нацеленных на популяризацию флагманских функций среди более широкой аудитории.

Новый телефон Redmi Turbo, скорее всего, Turbo 3, был замечен в сертификации 3C в прошлом месяце, что говорит о поддержке зарядки мощностью 90 Вт.

Что касается других характеристик, судя по более ранним слухам, следующий смартфон Redmi Turbo может получить аккумулятор емкостью 5000 мАч и OLED-дисплей с разрешением 1,5K.

Хотя Xiaomi официально не подтвердила этого, ожидается, что Redmi Turbo 3 дебютирует в Китае чуть позже в этом месяце. Есть предположения, что устройство может выйти на мировой рынок под новым брендом Poco F6.

Источник — gizmochina.com