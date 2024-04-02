Продажи Dragon’s Dogma 2 перевалили за 2,5 млн копий

Продажи Dogma 2 от Global Dragon превысили 2,5 миллиона единиц на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Издатель Capcom только что объявил об этой новости в своем официальном пресс-релизе на странице для японских инвесторов. Поскольку продажи Dragon’s Dogma 2 превысили 2,5 миллиона копий, получается, что совокупные продажи франшизы превысили 10 миллионов единиц на всех платформах. Capcom выпустила долгожданное продолжение в прошлом месяце, 22 марта. Это означает, что игру удалось продать в количестве 2,5 миллиона единиц менее чем за две недели.

В пресс-релизе говорится следующее: «Серия Dragon’s Dogma представляет собой экшн-игры в фэнтезийном сеттинге, где игроки путешествуют по обширному открытому миру меча и магии. С момента выпуска первой игры в 2012 году серия получила признание во всем мире за такие особенности игрового процесса, как наличие компаньонов по приключениям, которые могут выполнять действия самостоятельно, в результате чего общий объем продаж серии превысил 10 миллионов единиц».

С момента запуска игры Dragon’s Dogma 2 моддеры усердно работали над выпуском интересных модов для ПК-игроков, включая моды на выносливость, положение камеры, трассировку лучей и многое другое. На прошлой неделе Capcom выпустила обновление для игры, улучшающее качество DLSS и исправляющее ошибки.

Источник — wccftech.com