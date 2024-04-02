Лого сайта
Главная » Игры для ПК, консолей и смартфонов » Продажи Dragon’s Dogma 2 перевалили за 2,5 млн копий
Игры для ПК, консолей и смартфонов

Продажи Dragon’s Dogma 2 перевалили за 2,5 млн копий

Максим Тарков Максим Тарков
02.04.2024
0 Просмотров 0
Продажи Dragon's Dogma 2 перевалили за 2,5 млн копий

Продажи Dogma 2 от Global Dragon превысили 2,5 миллиона единиц на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Издатель Capcom только что объявил об этой новости в своем официальном пресс-релизе на странице для японских инвесторов. Поскольку продажи Dragon’s Dogma 2 превысили 2,5 миллиона копий, получается, что совокупные продажи франшизы превысили 10 миллионов единиц на всех платформах. Capcom выпустила долгожданное продолжение в прошлом месяце, 22 марта. Это означает, что игру удалось продать в количестве 2,5 миллиона единиц менее чем за две недели.

В пресс-релизе говорится следующее: «Серия Dragon’s Dogma представляет собой экшн-игры в фэнтезийном сеттинге, где игроки путешествуют по обширному открытому миру меча и магии. С момента выпуска первой игры в 2012 году серия получила признание во всем мире за такие особенности игрового процесса, как наличие компаньонов по приключениям, которые могут выполнять действия самостоятельно, в результате чего общий объем продаж серии превысил 10 миллионов единиц».

С момента запуска игры Dragon’s Dogma 2 моддеры усердно работали над выпуском интересных модов для ПК-игроков, включая моды на выносливость, положение камеры, трассировку лучей и многое другое. На прошлой неделе Capcom выпустила обновление для игры, улучшающее качество DLSS и исправляющее ошибки.

Источник — wccftech.com

Тэги:

Максим Тарков
Перейти в профиль Максим Тарков

Сижу на играх давно и плотно. Не оставляю без внимания и новинки техники - мой круг интересов широк, и я с радостью помогу вам выбрать лучшее.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся:

      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X
      Tumblr

      Полезные ссылки:

      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества

      Обратите внимание

      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ

      Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.

      2018 - 2024 daboom.ru. На сайте могут содержаться партнёрские материалы и ссылки.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.