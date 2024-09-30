Вся серия Honor Magic 7 получила сертификацию 3C

Компания Honor готовится к запуску своей новейшей серии смартфонов Honor Magic 7 на китайском рынке. Недавние отчёты свидетельствуют о том, что все устройства этой серии успешно прошли сертификацию на платформе 3C в Китае, что может указывать на релиз в ближайшем месяце.

На представленном скриншоте видно, что сертификацию 3C получили пять моделей смартфонов Honor с модельными номерами PTP-AN20, PTP-AN60, PTP-AN00, PTP-AN70 и PTP-AN10. Из них модели PTP-AN20 и PTP-AN70 обладают функцией спутниковой связи, в то время как остальные три модели не имеют такой опции.

Существует предположение, что модели PTP-AN00, PTP-AN10 и PTP-AN60 могут соответствовать смартфонам Magic 7, Magic 7 Pro и Magic 7 Ultimate. Модели PTP-AN20 и PTP-AN60, возможно, представляют собой версии Magic 7 Pro и Magic 7 RSR Porsche Design, оснащенные спутниковой связью.

Из списка также следует, что все пять устройств серии Magic 7 поддерживают быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт. Ожидается, что, как и их предшественники, новинки будут оснащены функцией беспроводной зарядки.

Ранее в этом месяце в китайских соцсетях было опубликовано изображение, которое, предположительно, показывает дизайн передней панели Magic 7 Pro. На фотографии виден дисплей с микро-квадро-изогнутым краем. Наличие выреза в форме таблетки наверху дает основания полагать, что Magic 7 Pro сохранит функцию 3D-распознавания лиц.

По предварительным данным, серия Magic 7 будет работать на базе новейшего процессора Snapdragon 8 Gen 4, премьера которого ожидается в конце октября в Китае. На внутреннем рынке новые устройства Honor будут конкурировать с такими линейками, как Xiaomi 15, OnePlus 13, Oppo Find X8 и Vivo X200.

Источник — gizmochina.com