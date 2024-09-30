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Tronsmart Mirtune H1: обзор Bluetooth-колонки с карабином

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
30.09.2024
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Tronsmart Mirtune H1 обзор Bluetooth-колонки с карабином

Bluetooth-колонка Mirtune H1 от Tronsmart обещает своим владельцам не только компактный размер и уверенный звук, но и возможность закреплять её на лямке рюкзака, раме велосипеда или в других местах.

Практически все известные производители портативных Bluetooth-колонок уже давно научились помещать мощные динамики в компактный ударопрочный и водонепроницаемый корпус. Покупателю лишь остаётся определиться со своим бюджетом и выбрать подходящую модель. Однако большинство колонок, имеющих классический форм-фактор, обладают одним и тем же недостатком — для их надёжного крепления к другим предметам необходимо использовать дополнительные аксессуары, которые не всегда просто найти.

Сегодня у нас на обзоре портативная колонка Tronsmart Mirtune H1, которая решает эту проблему, так как уже имеет встроенный карабин на своём корпусе, что позволяет использовать её в местах, недоступных для музыкальных устройств с классическим корпусом. В этом обзоре мы проверим колонку со всех сторон: послушаем музыку, проверим автономность, скорость зарядки и испытаем её в нестандартных условиях. После чего постараемся дать чёткие рекомендации, кому подойдёт это музыкальное устройство.

Распаковка и комплектация

Tronsmart Mirtune H1 поставляется в фирменной картонной коробке. В комплекте, помимо самой колонки, можно найти короткий кабель USB-A — USB-C для зарядки, несколько буклетов и на этом всё.

Tronsmart mirtune h1 коробка

Дизайн и конструкция

В целом Mirtune H1 имеет дизайн, который можно сразу представить, когда задумываешься о портативной беспроводной колонке. Основное отличие заключается в наличии металлического карабина, прочно встроенного в корпус. Сама колонка имеет овальную форму с размерами 138 мм в длину, 80 мм в ширину и 47 мм в толщину. Защита по стандарту IPX7 означает, что колонку можно погружать в воду на глубину до 1 метра на короткий промежуток времени. Влага может проникнуть в прибор, но не нанесёт никакого ущерба электронике.

Tronsmart mirtune h1 лежа

Лицевая часть колонки выполнена из плетёного нейлона, как у большинства других моделей. Также здесь можно заметить три кнопки: уменьшение громкости, запуск/остановка трека, увеличение громкости и логотип бренда.

Тыльная часть сделана из прочного нескользящего пластика, также на нижней части имеется платформа для установки колонки на плоской поверхности.

Tronsmart mirtune h1 сзади

На обоих боковых сторонах находится ребристая поверхность, которая позволяет надёжно удерживать колонку в руке, даже если она сырая или вы в перчатках.

Tronsmart mirtune h1 сбоку

На нижней торцевой части находится порт USB-C для зарядки. Что интересно, порт не имеет никакой заглушки, поэтому если колонка находилась какое-то время в воде, в целях безопасности перед следующей подзарядкой её необходимо хорошо просушить.

Tronsmart mirtune h1 порт usb-c

На верхней торцевой части размещён металлический карабин для крепления, под ним находятся кнопки питания и включения Bluetooth, а также шесть индикаторов (пять индикаторов уровня заряда аккумулятора и один индикатор статуса Bluetooth-соединения).

Tronsmart mirtune h1 карабин

Механизм карабина ощущается надёжным, имеет плавный, в меру тугой ход и должен выдержать приличные нагрузки. Размер петли карабина позволит крепить колонку на предметах диаметром около 25 мм.

В целом колонка выглядит красиво и ощущается надёжной, однако из-за покатых граней без дополнительных приспособлений её возможно установить только на заднюю поверхность (динамик направлен вверх) или подвесив на карабине.

Использование

Tronsmart Mirtune H1 готова к работе сразу после включения. Для начала прослушивания необходимо всего лишь произвести сопряжение с воспроизводящим устройством (телефоном) и нажать на кнопку Play.

Tronsmart приложение

Также она доступна для работы с мобильным приложением Tronsmart, которое позволяет смотреть оставшийся уровень заряда, регулировать громкость, управлять воспроизведением, устанавливать один из нескольких пресетов эквалайзера, в том числе фирменный SoundPulse, или настроить его вручную.

Звук и качество связи

Mirtune H1 может обеспечить хорошее качество звучания, с учётом своего размера. Стоит отметить, что наилучшего качества звука можно добиться, когда колонка направлена динамиком на вас на расстоянии от 0.5 до 1 метра, на что она и рассчитана с учётом своего форм-фактора.

Tronsmart mirtune h1 на рюкзаке

Однако и на большем расстоянии колонка может выдавать достаточно громкий и приятный звук, которого вполне хватит, если вы включаете музыку для фона, когда находитесь в походе, на пляже или на даче.

Качество связи отличное. Колонка продолжает непрерывно работать, даже если воспроизводящее устройство удаляется на расстояние до 15 метров, и между ними находится кирпичная стена толщиной 0.5 метра.

Время работы

Tronsmart заявляет, что Mirtune H1 может работать до 20 часов на одном заряде аккумулятора ёмкостью 2000 mAh. Эти цифры близки к истине, так как в ходе тестирования при прослушивании музыки на половине громкости за 2 часа заряд батареи израсходовался на 10%.

Впечатление

Собираетесь в поход, на пляж или ищете колонку для прослушивания на даче, которая не занимает много места? Tronsmart Mirtune H1 может стать вашим идеальным спутником не только на месте прослушивания, но и по дороге к нему. Просто закрепите колонку на лямке рюкзака или сумки и продолжайте наслаждаться любимой музыкой практически везде.

Возможно, она не совсем подходит для домашнего использования из-за того, что её не совсем удобно устанавливать вертикально на плоской поверхности, но в других ситуациях Mirtune H1 может стать незаменимым развлекательным центром.

7.5 Общая оценка
Вывод

Колонка Tronsmart Mirtune H1 предлагает пользователям не только качественный звук, но и удобство использования благодаря встроенному карабину и водонепроницаемому корпусу. Она идеально подойдёт для активного отдыха и путешествий, обеспечивая отличное качество звучания в любых условиях. Если вы ищете компактное и надёжное устройство для прослушивания музыки на ходу, Mirtune H1 может стать вашим лучшим выбором.

Внешний вид
9
Функциональность
6
Качество
8
Цена
7
Плюсы
  • Хороший звук
  • Стабильная связь
  • Удобный и надёжный карабин для крепления
  • Длительное время работы
Минусы
  • Нельзя поставить вертикально без дополнительных приспособлений
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Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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