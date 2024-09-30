Tronsmart Mirtune H1: обзор Bluetooth-колонки с карабином

Bluetooth-колонка Mirtune H1 от Tronsmart обещает своим владельцам не только компактный размер и уверенный звук, но и возможность закреплять её на лямке рюкзака, раме велосипеда или в других местах.

Практически все известные производители портативных Bluetooth-колонок уже давно научились помещать мощные динамики в компактный ударопрочный и водонепроницаемый корпус. Покупателю лишь остаётся определиться со своим бюджетом и выбрать подходящую модель. Однако большинство колонок, имеющих классический форм-фактор, обладают одним и тем же недостатком — для их надёжного крепления к другим предметам необходимо использовать дополнительные аксессуары, которые не всегда просто найти.

Сегодня у нас на обзоре портативная колонка Tronsmart Mirtune H1, которая решает эту проблему, так как уже имеет встроенный карабин на своём корпусе, что позволяет использовать её в местах, недоступных для музыкальных устройств с классическим корпусом. В этом обзоре мы проверим колонку со всех сторон: послушаем музыку, проверим автономность, скорость зарядки и испытаем её в нестандартных условиях. После чего постараемся дать чёткие рекомендации, кому подойдёт это музыкальное устройство.

Распаковка и комплектация

Tronsmart Mirtune H1 поставляется в фирменной картонной коробке. В комплекте, помимо самой колонки, можно найти короткий кабель USB-A — USB-C для зарядки, несколько буклетов и на этом всё.

Дизайн и конструкция

В целом Mirtune H1 имеет дизайн, который можно сразу представить, когда задумываешься о портативной беспроводной колонке. Основное отличие заключается в наличии металлического карабина, прочно встроенного в корпус. Сама колонка имеет овальную форму с размерами 138 мм в длину, 80 мм в ширину и 47 мм в толщину. Защита по стандарту IPX7 означает, что колонку можно погружать в воду на глубину до 1 метра на короткий промежуток времени. Влага может проникнуть в прибор, но не нанесёт никакого ущерба электронике.

Лицевая часть колонки выполнена из плетёного нейлона, как у большинства других моделей. Также здесь можно заметить три кнопки: уменьшение громкости, запуск/остановка трека, увеличение громкости и логотип бренда.

Тыльная часть сделана из прочного нескользящего пластика, также на нижней части имеется платформа для установки колонки на плоской поверхности.

На обоих боковых сторонах находится ребристая поверхность, которая позволяет надёжно удерживать колонку в руке, даже если она сырая или вы в перчатках.

На нижней торцевой части находится порт USB-C для зарядки. Что интересно, порт не имеет никакой заглушки, поэтому если колонка находилась какое-то время в воде, в целях безопасности перед следующей подзарядкой её необходимо хорошо просушить.

На верхней торцевой части размещён металлический карабин для крепления, под ним находятся кнопки питания и включения Bluetooth, а также шесть индикаторов (пять индикаторов уровня заряда аккумулятора и один индикатор статуса Bluetooth-соединения).

Механизм карабина ощущается надёжным, имеет плавный, в меру тугой ход и должен выдержать приличные нагрузки. Размер петли карабина позволит крепить колонку на предметах диаметром около 25 мм.

В целом колонка выглядит красиво и ощущается надёжной, однако из-за покатых граней без дополнительных приспособлений её возможно установить только на заднюю поверхность (динамик направлен вверх) или подвесив на карабине.

Использование

Tronsmart Mirtune H1 готова к работе сразу после включения. Для начала прослушивания необходимо всего лишь произвести сопряжение с воспроизводящим устройством (телефоном) и нажать на кнопку Play.

Также она доступна для работы с мобильным приложением Tronsmart, которое позволяет смотреть оставшийся уровень заряда, регулировать громкость, управлять воспроизведением, устанавливать один из нескольких пресетов эквалайзера, в том числе фирменный SoundPulse, или настроить его вручную.

Звук и качество связи

Mirtune H1 может обеспечить хорошее качество звучания, с учётом своего размера. Стоит отметить, что наилучшего качества звука можно добиться, когда колонка направлена динамиком на вас на расстоянии от 0.5 до 1 метра, на что она и рассчитана с учётом своего форм-фактора.

Однако и на большем расстоянии колонка может выдавать достаточно громкий и приятный звук, которого вполне хватит, если вы включаете музыку для фона, когда находитесь в походе, на пляже или на даче.

Качество связи отличное. Колонка продолжает непрерывно работать, даже если воспроизводящее устройство удаляется на расстояние до 15 метров, и между ними находится кирпичная стена толщиной 0.5 метра.

Время работы

Tronsmart заявляет, что Mirtune H1 может работать до 20 часов на одном заряде аккумулятора ёмкостью 2000 mAh. Эти цифры близки к истине, так как в ходе тестирования при прослушивании музыки на половине громкости за 2 часа заряд батареи израсходовался на 10%.

Впечатление

Собираетесь в поход, на пляж или ищете колонку для прослушивания на даче, которая не занимает много места? Tronsmart Mirtune H1 может стать вашим идеальным спутником не только на месте прослушивания, но и по дороге к нему. Просто закрепите колонку на лямке рюкзака или сумки и продолжайте наслаждаться любимой музыкой практически везде.

Возможно, она не совсем подходит для домашнего использования из-за того, что её не совсем удобно устанавливать вертикально на плоской поверхности, но в других ситуациях Mirtune H1 может стать незаменимым развлекательным центром.