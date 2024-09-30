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Пожар на заводе в Индии может повлиять на поставки новых iPhone

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
30.09.2024
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Пожар на заводе в Индии может повлиять на поставки новых iPhone

28 сентября этого года на территории южноиндийского завода компании Tata Electronics, где производят смартфоны iPhone, произошло возгорание. Это происшествие привело к полной остановке работы предприятия, занимающегося производством компонентов для смартфонов Apple iPhone.

Власти штата Тамилнад, где расположен завод, официально объявили о начале расследования обстоятельств пожара. Сведения об инциденте были опубликованы информационным агентством Reuters.

По предварительным данным, источником возгорания стало помещение, где хранились химические вещества. Несмотря на то что пламя удалось ликвидировать, в результате происшествия несколько работников завода нуждались в медицинской помощи. Двое из них были доставлены в больницу с признаками отравления дымом, однако позже их состояние стабилизировалось и они были выписаны.

Источники, близкие к ситуации, утверждают, что в день происшествия на заводе был еженедельный выходной, и маловероятно, что предприятие возобновит свою работу уже в следующий понедельник без получения соответствующего разрешения от правительства. Руководство Tata Electronics заявило о проведении собственного расследования и о принятых мерах для обеспечения безопасности сотрудников и минимизации рисков для всех заинтересованных сторон.

На данный момент неясно, повлияло ли возгорание на соседние строения, среди которых одно должно было стать площадкой для сборки iPhone к концу года. Apple в последнее время усиливает сотрудничество с поставщиками из Индии, Вьетнама и Бразилии, что имеет ключевое значение для производства iPhone. Пожар, таким образом, мог негативно сказаться на глобальной цепочке поставок компании Apple.

Источник — ithome.com

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Анатолий Пшеницын
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