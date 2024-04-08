У Oppo A3 Pro будет рейтинг защиты IP69

Сегодня компания Oppo подтвердила, что ее Oppo A3 Pro поступит в продажу 12 апреля в Китае. Наряду с датой запуска компания также раскрыла варианты дизайна и цвета смартфона, а надежный информатор Digital Chat Station раскрыл характеристики телефона, дав нам четкое представление о том, чего ожидать.

Выдающейся особенностью Oppo A3 Pro будет его защищенность и долговечность. По словам информатора, телефон будет иметь впечатляющий рейтинг IP69, который является высшим уровнем защиты от пыли и воды для устройств потребительского сектора. Обычно устройства тс такой степенью защиты предназначены для работы в чрезвычайно суровых условиях, в том числе с частым воздействием воды, пыли и мусора.

Интересно увидеть устройство среднего класса из серии Oppo A, предлагающее такой уровень защиты, поскольку эта функция более типична для флагманских смартфонов премиум-класса. Даже такие устройства, как Samsung Galaxy S24 Ultra, iPhone 15 и Find X7 Ultra от Oppo, имеют рейтинг «всего лишь» IP68.

Эта информация, в сочетании с упомянутой типстером возможной защиты от падения, говорит о прочной и стойкой конструкции смартфона, способной выдерживать реальные падения и удары.

В Oppo A3 Pro будет установлен 6,7-дюймовый изогнутый OLED-экран с разрешением 1080p и частотой 120 Гц с отверстием для фронтальной камеры по центру.

Он будет оснащен процессором среднего класса Dimensity 7050 от MediaTek. Чип будет работать в компании с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенного хранилища. Кроме того, ожидается, что в смартфоне будет стоять флагманская батарея емкостью 5000 мАч.

Что касается оптики, A3 Pro будет оснащен основной камерой с разрешением 64 МП и диафрагмой f/1,7, которая, вероятно, будет сопровождаться дополнительными датчиками, о которых мы пока ничего не знаем.

Смартфон Oppo A3 Pro уже побывал на Geekbench со своим чипом Dimensity 7050. Он набрал 904 балла в одноядерном тесте и 2364 балла в многоядерном тесте, при этом телефон имеет 12 ГБ оперативной памяти и работает под управлением Android 14.

Источник — gizmochina.com