Лого сайта
Главная » Смартфоны и телефоны » Вот-вот выйдут новые покофоны серии POCO F6
Смартфоны и телефоныЭлектроника и техника

Вот-вот выйдут новые покофоны серии POCO F6

Максим Тарков Максим Тарков
14.05.2024
4 Просмотра 0
POCO F6 Pro

Xiaomi только что объявила дату выхода своего будущего флагмана POCO. Релиз серии POCO F6 официально назначен на 23 мая. Компания проведет претензию для глобального рынка в Дубае.

К выходу готовятся телефоны POCO F6 и POCO F6 Pro. Пресс-конференция начнется в 15:00 по местному времени, то есть в 14:00 по Москве.

Этот релиз POCO сопровождается слоганом «HyperPower Evolved», что можно перевести как «Наивысшая степень развития». POCO F6 Pro станет звездой шоу. И хотя POCO F6 будет скромнее, ожидается, что это устройство будет иметь свои преимущества.

Как обычно, эти два смартфона будут достаточно мощными и продаваться по привлекательной цене, на что и ориентируется POCO.

Поговаривают, что POCO F6 Pro — это переименованный Redmi K70, который уже выпущен на рынок. Ожидается, что в телефоне будет стоять стандартный для флагмана средней руки набор из чипа Snapdragon 8 Gen 2 и аккумулятора емкостью 5000 мАч.

Pro-версия получит 50-мегапиксельную основную камеру и зарядку на 120 Вт. POCO F6, с другой стороны, будет работать на Snapdragon 8s Gen 3, и фотографировать при помощи 50-мегапиксельной основной камеры, но другого типа.

Перед запуском POCO частично раскрыла дизайн обоих смартфонов, можно полюбоваться обоими моделями на фото ниже.

Как видно, у POCO F6 Pro на задней панели будет три объектива. Сам модуль занимает довольно много пространства вверху задней панели телефона. У POCO F6 же на один объектив меньше. Оба устройства будут иметь плоские грани и экраны.

POCO F6 pro
POCO F6

Источник — androidheadlines.com

Тэги:

Максим Тарков
Перейти в профиль Максим Тарков

Сижу на играх давно и плотно, поэтому интересуюсь новостями в этой сфере и делюсь ими с вами. На досуге увлекаюсь написанием гайдов - во мне умер преподаватель, и так я его реанимирую. В краткие перерывы от работы ностальгирую в Diablo II, WWP и подобном. Смотрю сериалы 90-х и слушаю музыку 80-х. В общем, застрял в прошлом, но с надеждой смотрю в будущее, отлеживая новинки техники и игр.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся:

      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X

      Полезные ссылки:

      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас

      Обратите внимание

      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ

      Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.

      2018 - 2024 daboom.ru. На сайте могут содержаться партнёрские материалы и ссылки.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.