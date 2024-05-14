Вот-вот выйдут новые покофоны серии POCO F6

Xiaomi только что объявила дату выхода своего будущего флагмана POCO. Релиз серии POCO F6 официально назначен на 23 мая. Компания проведет претензию для глобального рынка в Дубае.

К выходу готовятся телефоны POCO F6 и POCO F6 Pro. Пресс-конференция начнется в 15:00 по местному времени, то есть в 14:00 по Москве.

Этот релиз POCO сопровождается слоганом «HyperPower Evolved», что можно перевести как «Наивысшая степень развития». POCO F6 Pro станет звездой шоу. И хотя POCO F6 будет скромнее, ожидается, что это устройство будет иметь свои преимущества.

Как обычно, эти два смартфона будут достаточно мощными и продаваться по привлекательной цене, на что и ориентируется POCO.

Поговаривают, что POCO F6 Pro — это переименованный Redmi K70, который уже выпущен на рынок. Ожидается, что в телефоне будет стоять стандартный для флагмана средней руки набор из чипа Snapdragon 8 Gen 2 и аккумулятора емкостью 5000 мАч.

Pro-версия получит 50-мегапиксельную основную камеру и зарядку на 120 Вт. POCO F6, с другой стороны, будет работать на Snapdragon 8s Gen 3, и фотографировать при помощи 50-мегапиксельной основной камеры, но другого типа.

Перед запуском POCO частично раскрыла дизайн обоих смартфонов, можно полюбоваться обоими моделями на фото ниже.

Как видно, у POCO F6 Pro на задней панели будет три объектива. Сам модуль занимает довольно много пространства вверху задней панели телефона. У POCO F6 же на один объектив меньше. Оба устройства будут иметь плоские грани и экраны.

Источник — androidheadlines.com