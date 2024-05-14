Quest 3 поднимется на борт

Дополненная реальность теперь доступна и на небесах — в качестве эксперимента Meta* внедряет «Режим путешествия» для своих гарнитур Quest 2 и Quest 3. При его включении пользователи смогут наслаждаться контентом в самолете. Раньше такое было невозможно из-за определенных нюансов.

Сидя в движущемся транспортном средстве, например в автомобиле или самолете, можно запутать внутренние системы измерения (IMU) и, как следствие, гарнитура не сможет отслеживать ваше положение.

Но благодаря режиму путешествия эта проблема нивелируется. В Meta* говорят, что они настроили «алгоритмы гарнитуры Quest с учетом движения самолета», что обеспечивает гораздо более стабильную работу во время полета. Это также уравняет предложение с Apple Vision Pro, у которой такой режим есть с момента запуска.

Quest 2 или 3 подключается к Wi-Fi самолета и получает доступ к контенту на планшете или ноутбуке или в библиотеке Quest. Что касается бортовых развлекательных систем, большинство из них будут недоступны, за исключением Lufthansa, благодаря партнерству между ней и Meta*.

Lufthansa предоставит уникальный контент, «предназначенный для работы с Quest 3 в «Режиме путешествия», а именно интерактивные игры, такие как шахматы, упражнения для медитации, подкасты о путешествиях и «предварительный осмотр виртуальных достопримечательностей». Последняя функция даст полюбоваться красотами до того, как вы до них доберетесь. Однако этот контент будет доступен только счастливчикам из бизнес-класса Allegris на выборочных рейсах.

«Режим путешествия» активируется в разделе «Экспериментальные функции» в меню настроек гарнитуры Quest. После этого вы можете в любой момент включить или выключить режим в быстрых настройках. Meta* планирует также предложить «Режим путешествия» для других видов транспорта, таких как поезда, но конкретная дата не объявлена.

Представитель компании сообщил, что новый режим доступен всем пользователям по всему миру, хотя неизвестно, когда он выйдет из экспериментального статуса и станет полноценной функцией. О планах расширить контент Lufthansa на другие авиакомпании и классы, например Эконом, Meta* пока не сообщает. Она точно нацелена на сохранение программы с Lufthansa, но в расширении тоже заинтересованы.

*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.

Источник — techradar.com