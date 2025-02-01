Влияние стриминга и 4K телевизоров на экологию

Современные технологии развлечений оказывают серьезное влияние на окружающую среду. По данным исследования InterDigital и Futuresource, индустрия 4K ТВ и стриминга производит вдвое больше выбросов CO2, чем авиация. Это составляет 4% от общемировых выбросов парниковых газов.

Какие устройства наиболее энергоемкие

Сегодня в мире насчитывается 2.2 миллиарда телевизоров. Особую тревогу вызывает рост числа 4K моделей — их количество увеличилось на 18% с 2022 года. Эти устройства потребляют в 1.7 раза больше энергии, чем обычные HD телевизоры. В общей сложности, все видеоприборы потратили 357 тераватт-часов электроэнергии в 2024 году.

Экологический след крупных спортивных событий

Олимпийские игры в Париже показали масштаб проблемы. Только на трансляцию этого события ушло 1.25 тераватт-часов электричества. Общий углеродный след составил 602.8 миллионов тонн CO2.

Перспективы снижения негативного влияния

Эксперты видят несколько путей решения проблемы. Технологии AI помогут снизить энергопотребление телевизоров на 15% к 2028 году. Дистанционные методы производства контента могут уменьшить выбросы в шесть раз по сравнению с традиционными способами.

Заявление эксперта отрасли

«Мало кто знает, что индустрия видео стриминга и 4K ТВ производит вдвое больше выбросов, чем авиация,» — говорит Лайонел Оизель из InterDigital. «Требуются совместные усилия всей индустрии для повышения экологичности сектора.»

Возможные решения проблемы

Внедрение технологий PVR может существенно сократить энергопотребление. Использование возобновляемых источников энергии и энергоэффективных устройств также поможет снизить негативное влияние. Особенно важно применять эти меры во время масштабных трансляций.

Роль потребителей в решении проблемы

Обычные пользователи тоже могут внести свой вклад. Выбор энергоэффективной техники, сокращение времени просмотра и использование современных технологий экономии энергии — важные шаги. Каждый может помочь в снижении углеродного следа медиаиндустрии.

Необходимость совместных действий

Исследование подчеркивает необходимость комплексного подхода. Только совместные усилия производителей, провайдеров контента и потребителей помогут справиться с этой экологической проблемой.

Источник — techradar