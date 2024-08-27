Samsung выпустила два премиальных 4K-проектора: Premiere 7 и Premiere 9

Компания Samsung представила два новых премиальных проектора: Premiere 7 и Premiere 9. Это обновлённые версии проекторов, впервые показанных на выставке CES 2024.

Новые проекторы Samsung предлагают яркое изображение в формате 4K, захватывающий звук и передовые интеллектуальные функции, такие как возможность превращать любую поверхность в сенсорный экран. Оба устройства оснащены технологией 4K-масштабирования на базе искусственного интеллекта и Vision Booster. Многоканальные динамики с поддержкой Dolby Atmos обеспечивают качественный звук без необходимости подключения внешних звуковых систем.

Характеристики Premiere 7 и Premiere 9

Premiere 7:

Ультракороткофокусный лазерный проектор с разрешением 4K

Размер видеопроекции до 120 дюймов

Охват цветовой гаммы DCI-P3 100%

Максимальная яркость до 2500 люмен ISO

Поддержка HDR10

2,2-канальная акустическая система мощностью 30 Вт с Dolby Atmos

Premiere 9:

Ультракороткофокусный проектор с тройным лазером и разрешением 4K

Размер видеопроекции до 130 дюймов

Охват цветовой гаммы DCI-P3 до 154%

Максимальная яркость 3450 люмен ISO

2.2.2-канальная акустическая система мощностью 40 Вт с Dolby Atmos

Интеллектуальные функции и совместимость

Оба проектора работают на Tizen OS 7.0 и поддерживают множество приложений для потоковой передачи, таких как Disney, Max, Netflix, Prime Video, YouTube и YouTube TV. Также доступны бесплатные каналы через Samsung TV Plus и потоковая передача игр через Samsung Gaming Hub.

С помощью приложения SmartThings можно настроить пользовательский режим Ambient Mode, отображая фотографии, видео и виджеты на экране. Функция Tap View позволяет отразить экран телефона Galaxy на проекторах, которые также могут использоваться как интеллектуальные колонки.

Дизайн и доступность

Проекторы имеют теплый белый цвет, отделку из высококачественной ткани от датской дизайнерской фирмы Kvadrat и закругленные края, что позволяет им легко вписаться в любой интерьер.

Premiere 7 и Premiere 9 уже доступны в Канаде, Китае, Южной Корее и США. В скором времени они появятся в других странах. Цены на некоторых рынках:

Premiere 7: 3000 долларов

Premiere 9: 6000 долларов

Чолги Ким, исполнительный вице-президент Samsung Electronics, отметил: «Линейка Premiere призвана переосмыслить первоклассный опыт домашнего кинотеатра, объединив нашу передовую лазерную технологию с удобными для пользователя функциями, обеспечивая потрясающее качество изображения и захватывающий звук. Мы продолжаем внедрять инновации и представляем себе будущее, в котором наши продукты преобразуют повседневные жилые пространства в захватывающие развлекательные центры, устанавливая новые стандарты для домашних развлечений».

Samsung пока не выпустила модели Premiere 5 и Premiere 8K, которые были представлены на CES 2024 вместе с Premiere 7 и Premiere 9. Premiere 8K станет первым лазерным проектором с разрешением 8K.

Источник — sammobile.com