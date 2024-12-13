Что ожидать от Apple TV 4K следующего поколения в 2025?

Уже более двух лет прошло с момента выхода Apple TV 4K третьего поколения. Но, согласно свежим слухам, его замена вот-вот появится. Ожидается, что новый Apple TV будет использовать новый чип Wi-Fi и Bluetooth собственного производства Apple. Это должно значительно улучшить взаимодействие с другими устройствами умного дома.

В своём отчёте Марк Гурман из Bloomberg сообщил о разработке Apple комбинированного чипа Wi-Fi и Bluetooth. Он должен будет заменить текущие решения от Broadcom. Этот чип, по его словам, дебютирует в Apple TV 4K и HomePod mini. Их релиз предполагается в 2025 году. Для Apple TV это очень важно: Wi-Fi обеспечивает интернет-соединение для потоковой передачи контента и игр. Bluetooth же обеспечивает подключение аксессуаров, таких как пульты и геймпады. Новый чип обеспечит более тесную интеграцию устройств Apple в умном доме и более быстрый обмен данными.

Что еще обновится?

Кроме нового чипа, ожидаются и другие улучшения. Предполагается обновление процессора, возможно, до A17 Pro или даже A18, что обеспечит поддержку функций Apple Intelligence. Аналитик Минг-Чи Куо прогнозирует снижение цены, возможно, даже до уровня ниже 100 долларов США. Также ходят слухи о встроенной камере для управления жестами, что, безусловно, станет полезным дополнением, хотя пока неизвестно, появится ли эта функция в следующем поколении Apple TV.

Apple TV и HomePod mini не единственные устройства, которые получат новый чип. Гурман утверждает, что он также будет использован в iPhone 2025 года, а также в iPad и Mac в 2026 году. Это связано с планами Apple по расширению присутствия на рынке умного дома, о чём свидетельствует разработка нового домашнего хаба с дисплеем и камерой безопасности.

В целом, ожидания от нового Apple TV 4K высоки. Потенциальные улучшения включают в себя более быстрый процессор, увеличенный объём памяти, возможно, встроенную камеру, более низкую цену и улучшенную интеграцию с другими устройствами Apple. Предполагаемая дата релиза – первая половина 2025 года .

Источник — techradar