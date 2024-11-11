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Vivo X200 Pro mini не выйдет на глобальный рынок

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
11.11.2024
3 Просмотра 0
Vivo X200 Pro mini не выйдет на глобальный рынок

Скоро состоится запуск флагманской серии смартфонов Vivo X200, но Vivo X200 Pro mini не будет представлена. Прежде всего, Vivo начала анонсировать свои новые устройства через глобальные социальные сети. Если вы заглянете ниже, то увидите один из тизеров с надписью «скоро», что говорит о предстоящем глобальном запуске.

Информатор Парас Гуглани решил добавить немного интриги, упомянув конкретную дату. По его словам, серия Vivo X200 будет выпущена по всему миру 22 ноября. Он поделился этой информацией через платформу X.

Также Парас отметил, что Vivo X200 Pro mini не станет глобальным продуктом. Ожидается, что стандартная модель и версии «Pro» появятся на международных рынках, в то время как «мини» останется исключительно для Китая. Говорят, что модели Vivo X200 и Vivo X200 Pro будут предлагаться с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. По слухам, глобальные цветовые варианты будут включать Aurora Green, Midnight Black и Titanium Grey.

Если вся эта информация верна, то до глобального релиза этих смартфонов остается чуть больше двух недель. Vivo X100 Ultra по праву считается одной из лучших камер для смартфонов на сегодняшний день, и будет интересно узнать, какие новшества предложат Vivo X200 и Vivo X200 Pro в этом направлении. Образцы из китайского рынка были весьма многообещающими. Однако жаль, что Vivo X200 Pro mini не войдет в глобальные планы компании. Это действительно отличный флагманский телефон для тех, кто предпочитает не пользоваться слишком крупными устройствами.

Источник — androidheadlines

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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