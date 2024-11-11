Камера iPhone SE 4 вскоре поступит в массовое производство

Выпуск iPhone SE 4 становится все более вероятным. После сообщений о том, что Apple начала размещать заказы на дисплеи, появились данные о том, что модуль камеры может поступить в массовое производство уже в декабре.

Об этом сообщает южнокорейский сайт AjuNews, ссылаясь на информацию от @Jukanlosreve. Согласно отчетам, компания LG Innotek планирует начать массовое производство модулей камеры для SE 4 в декабре. Обычно LG Innotek начинает массовое производство камер для iPhone примерно за три месяца до выхода устройства, что предполагает, что анонс SE 4 мы можем увидеть примерно в марте 2025 года.

Хотя стоит отнестись к этим заявлениям с некоторой осторожностью, они соответствуют предыдущим утечкам. В частности, Марк Гурман, известный инсайдер, ранее указывал, что мы можем ожидать релиз SE 4 в период с марта по июнь следующего года. Таким образом, шансы на скорый выход SE 4 весьма высоки, и на основе других утечек уже можно сформировать представление о его характеристиках.

Согласно утечкам, iPhone SE 4, вероятно, будет оснащен более крупным 6,1-дюймовым дисплеем, что станет значительным обновлением по сравнению с 4,7-дюймовым экраном iPhone SE (2022). Однако есть некоторые разногласия относительно того, будет ли у нового устройства вырез на дисплее или Dynamic Island. В любом случае, это обновление обещает освежить устаревший дизайн текущей модели.

Кроме того, ожидается, что SE 4 получит однообъективную камеру и может поддерживать Apple Intelligence, что подразумевает наличие как минимум чипсета A17 Pro и 8 ГБ оперативной памяти. Эти улучшения приведут к значительному увеличению производительности по сравнению с iPhone SE (2022).

Источник — techradar