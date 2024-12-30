В ремешках умных часов найдено опасное вещество

В ремешках для умных часов обнаружено высокое содержание опасных «вечных химикатов» — PFAS. Недавнее исследование, опубликованное в Environmental Science & Technology Letters, показало, что многие популярные бренды, такие как Apple, Fitbit, Google и Samsung, используют в своих ремешках фторэластомеры с высоким уровнем перфторгексановой кислоты (PFHxA).

Концентрация PFHxA в некоторых ремешках в разы превышает допустимые нормы. Она достигает 16 000 частей на миллиард (ppb). В то время как в косметике этот показатель обычно около 200 ppb. Это вызывает серьезную обеспокоенность. PFAS связывают с риском развития онкологических заболеваний, нарушений эндокринной системы, ослаблением иммунитета и проблемами развития у детей.

Воздействие происходит через контакт с кожей, особенно во время интенсивных физических нагрузок, что увеличивает риск. Хотя точный механизм кожного поглощения PFAS и его влияние на организм до конца не изучены, исследование настоятельно рекомендует дальнейшее изучение данной проблемы и более строгий контроль производителями. Важно отметить, что некоторые модели умных часов Samsung, например, Watch Ultra, используют другие материалы, например, HNBR, не содержащие PFAS. Это говорит о возможности создания безопасных альтернатив.

Производителям необходимо принять меры для снижения уровня PFAS в ремешках и информировать потребителей о потенциальных рисках для здоровья.