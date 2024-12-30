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В ремешках умных часов найдено опасное вещество

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
30.12.2024
5 Просмотров 0
В ремешках умных часов найдено опасное вещество

В ремешках для умных часов обнаружено высокое содержание опасных «вечных химикатов» — PFAS. Недавнее исследование, опубликованное в Environmental Science & Technology Letters, показало, что многие популярные бренды, такие как Apple, Fitbit, Google и Samsung, используют в своих ремешках фторэластомеры с высоким уровнем перфторгексановой кислоты (PFHxA).

Концентрация PFHxA в некоторых ремешках в разы превышает допустимые нормы. Она достигает 16 000 частей на миллиард (ppb). В то время как в косметике этот показатель обычно около 200 ppb. Это вызывает серьезную обеспокоенность. PFAS связывают с риском развития онкологических заболеваний, нарушений эндокринной системы, ослаблением иммунитета и проблемами развития у детей.

Воздействие происходит через контакт с кожей, особенно во время интенсивных физических нагрузок, что увеличивает риск. Хотя точный механизм кожного поглощения PFAS и его влияние на организм до конца не изучены, исследование настоятельно рекомендует дальнейшее изучение данной проблемы и более строгий контроль производителями. Важно отметить, что некоторые модели умных часов Samsung, например, Watch Ultra, используют другие материалы, например, HNBR, не содержащие PFAS. Это говорит о возможности создания безопасных альтернатив.

Производителям необходимо принять меры для снижения уровня PFAS в ремешках и информировать потребителей о потенциальных рисках для здоровья.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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