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ALoP — революционная технология камер смартфонов от Samsung

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
29.12.2024
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ALoP - революционная технология камер смартфонов от Samsung

Samsung готовится представить на CES 2025 революционную технологию камер ALoP (All Lenses on Prism). По слухам, эта технология впервые появится в модели Galaxy S25 Slim. Недавно компания опубликовала интервью с руководителем проекта Ёнгю Чонгом и инженером Минуком Кимом из своего полупроводникового подразделения. Они подробно рассказали о принципах работы ALoP.

технология ALoP

Ожидается, что Galaxy S25 Slim, более тонкая версия флагмана, выйдет во втором квартале 2025 года. И именно в этой модели мы увидим ALoP Telephoto в действии. Хотя Samsung официально эту информацию пока не подтверждает, утечки информации указывают именно на это.

В основе ALoP лежит инновационное расположение линз: они размещаются непосредственно над призмой, а не между призмой и сенсором, как в традиционных телеобъективах. Такая конструкция позволяет уменьшить размер модуля камеры без потери качества изображения, а наоборот — с повышением его яркости.

технология ALoP

Телеобъективы с большим зумом требуют длиннофокусных линз. ALoP решает эту проблему, располагая линзы горизонтально на призме, что существенно сокращает общую длину модуля. Это особенно важно для создания тонких смартфонов, где каждый миллиметр на счету.

Из интервью с разработчиками мы узнали следующее:

  • Что такое ALoP? Это новая конструкция складного зума, где линзы размещаются над призмой, что уменьшает размер и повышает яркость.
  • Зачем нужен мощный телеобъектив? Для высококачественного зума и портретной съёмки с эффектом боке, особенно актуального при достижении предела возможностей широкоугольных сенсоров.
  • Тенденции в индустрии? Рынок движется к более крупным сенсорам и большому зуму. ALoP позволяет достичь яркости и минимизировать размер выступа камеры.
  • Разница между ALoP и традиционным зумом? ALoP располагает линзы поверх призмы, повышая эффективность и яркость, в отличие от традиционной схемы.
  • Как ALoP обеспечивает качество в условиях низкой освещенности? Благодаря большим линзам, собирающим больше света.
  • Преимущества меньшего модуля? Меньший выступ камеры, улучшенный дизайн и экономия места внутри корпуса.
  • Ключевая особенность ALoP? Круглая форма линз и уникальная система автофокусировки, дополнительно уменьшающие высоту модуля.
  • Трудности разработки? Проработка конструкции компонентов, автофокуса и оптической системы.
  • Будущее камер смартфонов? Дальнейшее приближение к качеству зеркальных камер за счёт инноваций в уменьшении диафрагмы, увеличении зума и размере модуля.

Samsung позиционирует ALoP как революционное решение, позволяющее создавать компактные телеобъективы с великолепным качеством изображения. Компания продемонстрирует технологию на CES 2025 в Лас-Вегасе (7-10 января).

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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