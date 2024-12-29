Главная » Разное Ракета New Glenn от Blue Origin готова к полету в космос РазноеЭлектроника и техника Ракета New Glenn от Blue Origin готова к полету в космос Анатолий Пшеницын 6 Просмотров

Компания Blue Origin приблизилась к историческому событию — первому запуску своей мощной ракеты New Glenn. Успешный статический огневой тест двигателей состоялся 27 декабря 2024 года. Он стал последним крупным шагом перед этим событием.

За несколько часов до теста Федеральное авиационное управление США (FAA) выдало Blue Origin лицензию на орбитальные запуски с мыса Канаверал, разрешив также испытания посадки первой ступени на морскую платформу. Этот тест длился 24 секунды. На протяжении 13 секунд двигатели работали на полной мощности, подтвердив готовность ракеты к запуску. Семь двигателей BE-4, работающих на жидком кислороде и сжиженном природном газе, показали отличные результаты. Генеральный директор Blue Origin, Дэйв Лимп, сообщил, что осталось лишь установить полезную нагрузку. Даже Джефф Безос выразил оптимизм, написав в соцсетях «Следующая остановка — запуск».

New Glenn — это крупная, частично многоразовая ракета высотой 98 метров. Она способна выводить на орбиту значительные полезные нагрузки. Первая ступень рассчитана на многократное использование. Разработка ракеты и её двигателей BE-4, которые также используются в ракете Vulcan компании United Launch Alliance, сопровождалась задержками. Первоначально планировалось запустить ракету ещё в 2020 году. Несмотря на это, Blue Origin активно готовилась к запуску. Проводилась работа с наземной инфраструктурой и созданием флота кораблей для посадки первой ступени. Компания уже получила контракты на запуск полезных нагрузок для NASA и проекта Kuiper компании Amazon.

Хотя точная дата запуска пока не объявлена, предполагается, что он состоится в начале 2025 года. Успешный запуск New Glenn станет значительным событием для американской космической индустрии. Появится альтернатива тяжелым ракетам SpaceX и потенциально сыграет важную роль в программе Artemis. Однако, для достижения полной коммерческой успешности New Glenn предстоит преодолеть ряд вызовов, связанных с надежностью и экономической эффективностью.

Источник — blueorigin