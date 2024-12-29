Oppo Find N5: дизайн, экран, камеры и аккумулятор

По слухам, Oppo Find N5 выйдет на рынок в начале 2025 года. Ожидается, что его международная версия будет называться OnePlus Open 2. Анонс запланирован на период после китайского Нового 2025 года. Это предполагает поступление в продажу в феврале. Некоторые источники указывают на более поздний срок – первый квартал 2025 года (январь-март).

Основные характеристики

большой внешний экран 6,4 дюйма с частотой обновления 120 Гц. Ещё больший внутренний экран 8 дюймов с разрешением 2K и той же частотой обновления;

мощный процессор Snapdragon 8 Elite;

аккумулятор ёмкостью 5700 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки 80 Вт и беспроводной зарядки 50 Вт;

тройная основная камера с 50-мегапиксельными сенсорами (главный, сверхширокоугольный и телеобъектив с перископической конструкцией);

до 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенной памяти;

защита от воды по стандарту IPX8;

более лёгкий и тонкий корпус по сравнению с предшественником, а также усиленная конструкция, повышающая устойчивость к падения.

Также упоминается фронтальная камера, расположенная на правой стороне внутреннего экрана. Но подробности о ней пока неизвестны. Операционная система — Android 15 с фирменной оболочкой ColorOS 15 (в Китае) или OxygenOS 15 (на глобальном рынке).

Дизайн Oppo Find N5/OnePlus Open 2, судя по утечкам, будет очень похож на предшественника. Исключением будет расположения камер. Официально Oppo пока не подтвердила эти характеристики и дату релиза. Руководитель по продуктам серии Find, Чжоу Ибао, проводил опрос в Weibo, чтобы узнать, какие улучшения ожидают пользователи от нового складного телефона.

Это подтверждает, что компания работает над Find N5 и планирует выпустить его до Find X8 Ultra. Кроме Find N5, Oppo также готовит к выходу Find X8 Ultra и Find X8 Mini. Ожидается, что цена Find N5 будет сопоставимой по сравнению с другими флагманскими складными смартфонами.