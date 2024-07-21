В нагреве видеокарт виновата посредственная термопаста

Igor’s Lab провела углубленное тестирование различных видеокарт и их термопаст. Она пришла к выводу, что по истечении определенного времени к повышению температуры приводит именно плохое качество термопасты.

Наконец-то виновник распространенной проблемы был найден. С ней сталкивались многие графические процессоры, и, благо, для нее есть решение. Некоторые пользователи ранее сообщали, что карта RTX 40 нагревается в среднем до 80°C, а максимальная температура доходит до 100°C. Хотя в некоторых случаях виноваты плохая вентиляция и приток воздуха в корпус ПК, зачастую проблема держится недели или месяцы.

Игорь обнаружил это, когда тестировал совершенно новые видеокарты Manli Geforce RTX 4080 16 ГБ Gallardo и Asus RTX 4080 TUF Gaming. Он утверждает, что неважно, от какого производителя карта, проблема касается всех. Разобрав карту, он внимательно проанализировал термопасту, поскольку раньше компонент работал безупречно. Gallardo просто летает из коробки, но со временем термопаста теряет в теплопроводности до такой степени, что это может привести к нагреву видеокарты до 100 °C и выше.

Изначально, когда термопаста распределена тонким слоем, она работает так же хорошо, как и лучшие образцы на рынке. При тестировании термопаста очень быстро начинает капать, что, вообще-то, редко встречается среди термопаст. Дефект термопасты на Gallardo приводит к постепенному утолщению слоя и снижению теплопроводности.

Под микроскопом Игорь рассмотрел, что термопаста содержит какую-то маслянистую жидкость, которая высыхает всего за несколько минут. Проблема в том, что жидкость находится не внутри термопасты, а снаружи, плавая между довольно большими частицами оксида алюминия размером 16 мкм.

И хотя крупные частицы оксида алюминия помогают пасте достичь более высокой теплопроводности, этот эффект сохраняется в течение очень короткого времени, поскольку маслянистая жидкость может растекаться, что приводит к саморастворению термопасты.

Причина, по которой большинство производителей используют эту пасту (неожиданно) заключается в экономии. Проблема решается заменой термопасты на более качественную, но это потребует от многих пользователей разбора видеокарты, что приводит к аннулированию гарантии. Более того, сообщается, что многие производители банально отказываются от возвратов, даже когда температура превышает 100 °C. Картина вырисовывается не радужная, поскольку не у всех есть инструменты или навыки для безопасной разборки видеокарты без аннулирования гарантии.

Источник — wccftech.com

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