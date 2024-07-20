Galaxy Z Fold 6 Slim может оказаться тоньше Galaxy S24 Ultra

Мировые новостные издания активно освещают информацию о том, что Samsung продолжает разработку ультратонкой модели Slim своего флагманского складного смартфона Galaxy Z Fold 6, которая имеет внутреннее обозначение Q6a. Несмотря на распространенные ранее слухи о прекращении работы над устройством, наличие тестовой прошивки подтверждает, что проект все еще жив.

Из сообщений The Korea Economic Daily стало известно, что генеральный директор Samsung, поставил перед инженерами компании амбициозную задачу: создать складной смартфон с толщиной корпуса в сложенном состоянии всего 7,7 мм и весом не более 239 граммов. Это означает, что новинка будет значительно тоньше текущего Galaxy Z Fold 6 с его 12,1 мм в сложенном виде и даже тоньше Galaxy S24 Ultra, толщина которого составляет 8,6 мм.

Как именно Samsung планирует уменьшить толщину складного устройства на целых пять миллиметров, на данный момент неизвестно, поскольку отчеты не раскрывают деталей разработки. Возможно, корпорация будет стремиться к увеличению ширины устройства.

Стоит отметить, что HONOR недавно представила Magic V3, который является самым тонким складным устройством на рынке на данный момент с толщиной 9,2 мм в сложенном виде и внутренним экраном 7,92 дюйма. В свою очередь, Z Fold 6 оснащен экраном размером 7,6 дюйма. Эти дополнительные 0,32 дюйма могут быть ключом к достижению Samsung цели по созданию еще более тонкого устройства.

Относительно доступности Galaxy Z Fold 6 Slim (или Z Fold 6 Ultra, как его иногда называют) существуют разногласия. Немецкий технологический новостной сайт Allround-PC утверждает, что ограниченный выпуск Q6a в Южной Корее и Китае запланирован на октябрь. В то же время GalaxyClub предполагает, что запуск может быть отложен до начала 2025 года. Источники, связанные с The Korea Economic Daily, утверждают, что Samsung может представить 10-миллиметровую версию Galaxy Z Fold Slim к концу текущего года, что все еще будет выше целевого показателя в 7,7 мм.

Большинство источников сходятся во мнении, что продажи нового смартфона будут ограничены рынками Южной Кореи и Китая. Предполагается, что такой шаг Samsung связан с жесткой конкуренцией на локальных рынках, где бренды OPPO и Huawei уже предложили более тонкие складные устройства.

Возможность появления Galaxy Z Fold 6 Slim в других странах остается неопределенной, но не исключается, что в будущем Samsung может рассмотреть возможность расширения доступности своего ультратонкого складного смартфона на западные рынки. Впрочем, пока все эти сведения остаются в рамках предположений и не подтверждены официальными заявлениями от компании.

Следует отметить, что специалисты отрасли и потребители с нетерпением ожидают официального анонса и подробностей о спецификациях нового устройства, включая его дизайн, производительность, длительность работы от батареи и особенности камеры. Эти аспекты критически важны для оценки потенциального влияния Galaxy Z Fold 6 Slim на рынок складных устройств, где инновации и улучшения в дизайне играют ключевую роль в привлечении потребителей.

Судя по текущим тенденциям в индустрии мобильных устройств, тонкий и легкий профиль устройства может стать значительным конкурентным преимуществом для Samsung, учитывая растущий интерес к портативности и эстетике среди пользователей. Также важным фактором станет ценообразование, поскольку стоимость складных смартфонов по-прежнему является барьером для многих потенциальных покупателей.

В то время как мир ожидает подтверждения от Samsung и дополнительной информации, эксперты и аналитики продолжают анализировать рынок и предполагать возможные стратегии корпорации в отношении маркетинга и распространения нового Galaxy Z Fold 6 Slim. Несомненно, успех или неудача этого устройства окажет значительное влияние на будущее складных технологий и позиционирование Samsung на рынке инновационных мобильных решений.