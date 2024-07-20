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Интернет и ПО

В Android 15 обнаружена интересная пасхалка

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
20.07.2024
293 Просмотра 0
В Android 15 обнаружена интересная пасхалка

В информационном Telegram-канале Google News появилась новость о том, что в операционной системе Android версии 15 обнаружена интересная функция, которая включает уникальный режим скринсейвера.

Этот скрытый элемент в Android 15 представляет собой улучшенную версию мини-игры из предыдущей версии ОС, Android 14, где пользователи могут отправиться в виртуальное космическое путешествие. В новой версии добавили возможность размещения флагов на различных космических объектах.

Кроме того, в новой версии Android представлен дополнительный элемент — скринсейвер с надписью «Landroid AUTOPILOT ENGAGED». При его активации на экране отображается изображение космического корабля, который движется в автоматическом режиме.

Для того чтобы включить этот скринсейвер в разделе настроек экрана, необходимо сначала активировать «пасхальное яйцо». Процесс активации прост: перейдите в раздел «Настройки» > «О телефоне» > «Версия Android» и несколько раз тапните по пункту «Версия Android». После этого на экране появится логотип Android 15. Удерживая его, запустится анимация, имитирующая полет среди звезд, после чего откроется мини-игра «Космическое путешествие».

Источник — t.me/googlenws_ru

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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