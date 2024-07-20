В Android 15 обнаружена интересная пасхалка

В информационном Telegram-канале Google News появилась новость о том, что в операционной системе Android версии 15 обнаружена интересная функция, которая включает уникальный режим скринсейвера.

Этот скрытый элемент в Android 15 представляет собой улучшенную версию мини-игры из предыдущей версии ОС, Android 14, где пользователи могут отправиться в виртуальное космическое путешествие. В новой версии добавили возможность размещения флагов на различных космических объектах.

Кроме того, в новой версии Android представлен дополнительный элемент — скринсейвер с надписью «Landroid AUTOPILOT ENGAGED». При его активации на экране отображается изображение космического корабля, который движется в автоматическом режиме.

Для того чтобы включить этот скринсейвер в разделе настроек экрана, необходимо сначала активировать «пасхальное яйцо». Процесс активации прост: перейдите в раздел «Настройки» > «О телефоне» > «Версия Android» и несколько раз тапните по пункту «Версия Android». После этого на экране появится логотип Android 15. Удерживая его, запустится анимация, имитирующая полет среди звезд, после чего откроется мини-игра «Космическое путешествие».

Источник — t.me/googlenws_ru