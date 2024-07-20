TinyPod — устройство превращающее Apple Watch в iPod

TinyPod представляет собой устройство, превращающее Apple Watch в миниатюрный iPod с помощью специального чехла без ремешка, дополненного классическим колесом навигации. Это решение позволяет использовать все функции Apple Watch, включая воспроизведение музыки, совершение звонков и использование навигации через Apple Maps, не нося устройство на запястье, держа его в кармане в компактном пластиковом корпусе.

Хотя отсутствие устройства на запястье лишает пользователя возможности отслеживания шагов и частоты сердечных сокращений, это также предоставляет удобство использования устройства в других ситуациях. Задняя часть Apple Watch остаётся открытой, что обеспечивает легкость зарядки устройства в привычном режиме.

В основном TinyPod ориентирован на воспроизведение музыки с помощью AirPods, но также может функционировать как миниатюрный телефон, особенно если Apple Watch поддерживает LTE и может самостоятельно подключаться к сети. Тем не менее, следует отметить, что TinyPod лишь добавляет колесо навигации к стандартным Apple Watch, не внося других изменений в функционал.

При использовании TinyPod важно отключить функцию распознавания запястья, чтобы избежать необходимости постоянного ввода PIN-кода при взятии устройства в руки. Отключение этой функции может повысить риск доступа к данным со стороны третьих лиц, поэтому рекомендуется быть внимательным к безопасности устройства и возможно, отключить некоторые функции синхронизации с iPhone.

Команда TinyPod еще не предоставила информацию о влиянии отключения распознавания запястья на время работы батареи Apple Watch. Однако создатели утверждают, что без этой функции время работы батареи может значительно увеличиться.

TinyPod доступен для заказа онлайн, причем TinyPod Lite без колеса управления предлагается по цене от 29,99 долларов, а полная версия TinyPod — от 79,99 долларов. Устройство совместимо с разными моделями Apple Watch, включая размеры 40 мм, 41 мм, 44 мм, 45 мм и даже с Apple Watch Ultra размером 49 мм, что позволяет выбрать подходящий вариант для каждого пользователя.

Источник — thetinypod.com