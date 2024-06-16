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В iOS 18 обнаружена скрытая математическая функция

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
16.06.2024
194 Просмотра 0

На недавно прошедшей всемирной конференции разработчиков WWDC 2024 компания Apple представила бета-версию операционной системы iOS 18, предназначенную для разработчиков. В дополнение к официально анонсированным обновлениям и усовершенствованиям, некоторые внимательные пользователи выявили скрытые возможности новой системы. Один из таких пользователей, @rjonesy, отметил интересную особенность: в iOS 18 теперь можно производить математические вычисления прямо в текстовых полях без необходимости открывать отдельное приложение калькулятора.

iOS 18 скрытая математическая функция

Эта функция позволяет пользователям получать результаты математических операций, вводимых в текстовые поля различных приложений, таких как «Сообщения» и «Заметки». Система автоматически распознает введённые вычисления и предоставляет ответы, предлагая при этом два варианта: отображение только конечного результата или полного процесса расчёта вместе с итогом.

Apple продолжает улучшать математические функции в своих устройствах. Например, было также представлено новое приложение Math Notes Calculator для iPadOS, которое позволяет записывать математические формулы от руки и мгновенно получать ответы.

Несмотря на то что новая функция выполнения математических операций в текстовых полях вызывает интерес, пока она доступна только в бета-версии iOS 18 для разработчиков. Пользователям, не участвующим в программе разработчиков, стоит немного подождать: когда выйдет общедоступная бета-версия в следующем месяце или же полноценное обновление осенью текущего года.

Источник — twitter.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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