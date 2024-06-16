В iOS 18 обнаружена скрытая математическая функция

На недавно прошедшей всемирной конференции разработчиков WWDC 2024 компания Apple представила бета-версию операционной системы iOS 18, предназначенную для разработчиков. В дополнение к официально анонсированным обновлениям и усовершенствованиям, некоторые внимательные пользователи выявили скрытые возможности новой системы. Один из таких пользователей, @rjonesy, отметил интересную особенность: в iOS 18 теперь можно производить математические вычисления прямо в текстовых полях без необходимости открывать отдельное приложение калькулятора.

Эта функция позволяет пользователям получать результаты математических операций, вводимых в текстовые поля различных приложений, таких как «Сообщения» и «Заметки». Система автоматически распознает введённые вычисления и предоставляет ответы, предлагая при этом два варианта: отображение только конечного результата или полного процесса расчёта вместе с итогом.

Apple продолжает улучшать математические функции в своих устройствах. Например, было также представлено новое приложение Math Notes Calculator для iPadOS, которое позволяет записывать математические формулы от руки и мгновенно получать ответы.

Несмотря на то что новая функция выполнения математических операций в текстовых полях вызывает интерес, пока она доступна только в бета-версии iOS 18 для разработчиков. Пользователям, не участвующим в программе разработчиков, стоит немного подождать: когда выйдет общедоступная бета-версия в следующем месяце или же полноценное обновление осенью текущего года.

Источник — twitter.com