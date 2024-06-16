iOS 18 наконец-то поддерживает стандарт RCS

Apple внедрила поддержку расширенного стандарта обмена сообщениями RCS (Rich Media Communication Services) в обновлении своей операционной системы iOS 18. Этот шаг положил конец длительному периоду несовместимости между функциями обмена сообщениями iMessage на устройствах Apple и стандартными SMS на устройствах Android.

Во время официальной пресс-конференции Apple лишь кратко упомянула о поддержке RCS, не раскрывая деталей о том, как это улучшит общение между пользователями iPhone и Android. Теперь владельцы обоих устройств смогут обмениваться изображениями и видео высокой чёткости, а также получать подтверждение доставки и уведомлениями о прочтении сообщений. Вместо этого внимание было сосредоточено на новых функциях iMessage, таких как форматирование текста (жирный и курсив), улучшенные реакции на сообщения и возможность запланировать отправку сообщений.

Нововведения iMessage, безусловно, привлекательны, но они доступны только для общения между пользователями Apple. Остаётся открытым вопрос о том, как смайлики, созданные с помощью нового инструмента Apple Genmoji, будут отображаться при общении с пользователями Android.

Где упоминание про RCS?

Кроме того, информация о поддержке RCS была неочевидно представлена на официальной странице iOS 18 на сайте Apple. Упоминание о RCS ограничивалось общими фразами о возможностях стандарта для улучшения обмена мультимедийным контентом между пользователями, не использующими iMessage. Иллюстрации интерфейса чата на iPhone с зелёными пузырями сообщений намекало на то, что собеседник использует другую платформу.

Поддержка RCS была подтверждена Apple в прошлом году, когда представитель компании Жаклин Рой заявила, что новая функция будет работать параллельно с iMessage, сохраняя последний в качестве предпочтительного и безопасного способа общения для пользователей Apple. Это решение было принято под давлением мировых регуляторов и конкурентов, что может объяснять некоторую неохоту компании в анонсе присоединения к стандарту RCS в iOS 18.

Apple долгое время оставалась единственной крупной технологической компанией, не поддерживающей стандарт RCS, в то время как ведущие мобильные операторы уже приняли его. Давление со стороны регуляторов и общественности заставило Apple изменить свою позицию и сделать шаг навстречу более открытому и универсальному общению между различными платформами.

Источник — theverge.com