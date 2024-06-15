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Карл Пэй показал элементы дизайна Nothing OS 3.0

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
15.06.2024
185 Просмотров 0
Карл Пэй показал элементы дизайна Nothing OS 3.0

Карл Пэй, основатель компании Nothing, сегодня поделился новыми подробностями о дизайне операционной системы Nothing OS версии 3.0, а также объявил о её официальном релизе, который состоится в сентябре.

Изображения, предоставленные в анонсе, демонстрируют, что обновлённая Nothing OS 3.0 получит усовершенствованную систему блокировки экрана. Пользователи смогут настроить дизайн часов, добавить разнообразные виджеты и ярлыки, а также выбрать уникальные компоновки для экрана блокировки.

Nothing OS 3.0

Кроме того, в Nothing OS 3.0 внедрена новая функция интерактивной точечной анимации, которая строится на основе трёхуровневой логики:

  • Первый уровень – это слой входного изображения, который представляет собой анимацию или статическое изображение в градациях серого, прошедшее предварительную обработку.
  • Второй уровень – уровень взаимодействия в реальном времени, который позволяет применять различные методы смешивания двух входных данных, включая операции сложения, вычитания, умножения и другие.
  • Третий уровень – это финальный результат, который заключается в присвоении соответствующих значений различным параметрам сетки кругов, таким как масштабирование, изменение прозрачности, смещение и цвет.

Эти инновации предназначены для обеспечения более гибкой и персонализированной работы с интерфейсом операционной системы, повышения удобства и уникальности пользовательского опыта.

Источник — twitter.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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