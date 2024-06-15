Карл Пэй показал элементы дизайна Nothing OS 3.0

Карл Пэй, основатель компании Nothing, сегодня поделился новыми подробностями о дизайне операционной системы Nothing OS версии 3.0, а также объявил о её официальном релизе, который состоится в сентябре.

Изображения, предоставленные в анонсе, демонстрируют, что обновлённая Nothing OS 3.0 получит усовершенствованную систему блокировки экрана. Пользователи смогут настроить дизайн часов, добавить разнообразные виджеты и ярлыки, а также выбрать уникальные компоновки для экрана блокировки.

Кроме того, в Nothing OS 3.0 внедрена новая функция интерактивной точечной анимации, которая строится на основе трёхуровневой логики:

Первый уровень – это слой входного изображения, который представляет собой анимацию или статическое изображение в градациях серого, прошедшее предварительную обработку.

Второй уровень – уровень взаимодействия в реальном времени, который позволяет применять различные методы смешивания двух входных данных, включая операции сложения, вычитания, умножения и другие.

Третий уровень – это финальный результат, который заключается в присвоении соответствующих значений различным параметрам сетки кругов, таким как масштабирование, изменение прозрачности, смещение и цвет.

Эти инновации предназначены для обеспечения более гибкой и персонализированной работы с интерфейсом операционной системы, повышения удобства и уникальности пользовательского опыта.

Источник — twitter.com