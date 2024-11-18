В AirTag улучшат функции конфиденциальности

AirTag был выпущен Apple в апреле 2021 года, и, несмотря на популярность, устройство не получало обновлений аппаратной части уже более трёх с половиной лет. Однако, в середине 2025 года ожидается выход второго поколения AirTag. Информация об этом поступает от нескольких авторитетных источников, таких как Марк Гурман из Bloomberg и аналитик Ming-Chi Kuo.

Главным нововведением станет улучшение функций конфиденциальности. Это связано с многочисленными сообщениями о злоупотреблении устройством для слежки и преследования. В новом AirTag будет сложнее удалить динамик, что затруднит незаметное отслеживание. Это дополнит уже существующие функции предупреждения о неизвестных устройствах вблизи. Помимо этого, ожидается обновлённый чип с улучшенной точностью определения местоположения и увеличенной дальностью действия, что позволит использовать функцию Precision Finding на больших расстояниях.

Внешний вид нового устройства, по прогнозам, останется практически неизменным, но внутренние улучшения обещают повышение производительности и эффективности работы устройства. Также ходят слухи о возможной интеграции с очками Apple Vision Pro, хотя подробности пока не разглашаются. В целом, обновление AirTag ожидается как существенный шаг в направлении повышения безопасности и конфиденциальности пользователей.

Источник — androidheadlines