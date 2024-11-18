Появились первые изображения смартфона HONOR 300

Скоро выйдет новый HONOR 300, и мы уже знаем некоторые подробности. В сети появились изображения, показывающие дизайн этого телефона. На фото можно заметить, что устройство оснащено необычным блоком задней камеры — своеобразным «островом», в котором расположены три камеры: основная, сверхширокоугольная и перископическая (телеобъектив). Пока неясно, изображен на фото HONOR 300 или 300 Pro, но, скорее всего, это именно HONOR 300.

Кнопки регулировки громкости и включения находятся справа. Заметна, кажется, немного изогнутая по краям задняя панель. Блок камер имеет довольно интересный, асимметричный дизайн. Левая сторона «острова» длиннее остальных, углы сглаженные, и блок немного выступает. На изображениях видны черная и фиолетовая версии телефона, но, вероятно, будут и другие цвета. Фиолетовая модель даже с фиолетовой рамкой – стильно!

По информации от инсайдеров, смартфон будет работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 3, получит до 24 ГБ оперативной памяти (по крайней мере, в китайской версии), изогнутый OLED-экран с разрешением 1,5K, а также 50-мегапиксельную основную камеру и 50-мегапиксельный перископический телеобъектив. Характеристики третьей камеры пока не известны. Учитывая, что серия HONOR 200 вышла в мае, а HONOR 100 – в ноябре прошлого года, можно предположить, что HONOR 300 появится в конце этого или в начале следующего месяца.

Источник — androidheadlines