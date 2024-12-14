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iPhone 17 Air вот-вот поступит в производство

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
14.12.2024
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iPhone 17 Air вот-вот поступит в производство

Ни для кого не секрет, что в следующем году Apple обновит свою линейку смартфонов. Вместо модели Plus ожидается выход iPhone 17 Air — необычайно тонкого устройства, возможно, с одной единственной задней камерой.

Согласно последним данным от источников в цепочке поставок, iPhone 17 Air вошел в фазу внедрения нового продукта (NPI). Это начальный этап на пути к массовому производству. Он включает совместную работу Apple и поставщиков по оценке реализуемости проекта и производственных процессов. На данном этапе происходит проверка дизайна и тестирование прототипов. Также проводится квалификация поставщиков и разработка производственного процесса.

Важно убедиться в практичности всех этапов сборки. Поэтому возможны небольшие изменения в дизайне для оптимизации производства и снижения стоимости. После NPI планируется запуск небольшой тестовой производственной линии для проверки соответствия фактического исполнения плану.

Таким образом, хотя iPhone 17 Air еще далёк от полноценного выхода на рынок, процесс его производства уже запущен. Это подтверждает намерение Apple отказаться от модели Plus в следующем году. Остаётся посмотреть, насколько успешными окажутся продажи самого тонкого iPhone. Слухи также указывают на размер экрана от 6,55 до 6,65 дюймов, что позиционирует его между iPhone 17 Pro и 17 Pro Max. Толщина устройства, согласно разным источникам, составит около 6 мм, что значительно меньше, чем у iPhone 16 (7,8 мм).

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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