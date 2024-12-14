Появилось изображение чехла для консоли Nintendo Switch 2

По сети гуляют слухи о скором выходе новой игровой консоли от Nintendo — Switch 2. Ожидается, что её релиз состоится не раньше апреля 2025 года. Хотя точная дата пока неизвестна, внутренние источники утверждают, что консоль готова к выпуску. Более того, президент Nintendo, Сюнтаро Фурукава, подтвердил, что анонс состоится до конца марта 2025 года. Некоторые источники даже предполагают, что это может произойти уже в январе.

Официально подтверждена обратная совместимость с играми для оригинальной Nintendo Switch. Хотя пока неясно, будет ли это касаться физических копий или только цифровых версий. Также известно, что Nintendo Switch Online будет работать как на оригинальной Switch, так и на Switch 2.

Некоторые детали дизайна Switch 2 просочились в сеть. Например, компания Dbrand, используя якобы точные размеры консоли, разработала для неё защитный чехол. Он получил название — Killswitch 2 (главное изображение). Другие утечки показывают увеличенный 8-дюймовый экран, магнитные джойконы с улучшенной эргономикой и дополнительными кнопками, а также наличие порта USB-C. Появились даже изображения предполагаемых джойконов и самой консоли, достоверность которых подтверждают некоторые эксперты. 3D-печатная модель, предоставленная производителем чехлов из Китая, демонстрирует увеличенный размер экрана и незначительное увеличение размеров всей консоли по сравнению с моделью Switch OLED.

Технические характеристики Switch 2 остаются загадкой. Ходят слухи о 12 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ встроенной памяти, двух кулерах и поддержке HDMI 2.1. По прогнозам, Switch 2 сможет запускать игры уровня Death Stranding с приемлемым качеством графики. Также обсуждается наличие процессора Nvidia T239. Возможна поддержка новых скоростных карт памяти SD Express от Samsung. Это должно значительно сократить время загрузки игр.

О стоимости говорить пока рано, но предполагается, что цена Switch 2 может составить около 400 долларов, а на топовые игры она может достигать 70 долларов. Планируемый объём продаж на старте оценивается в 2,5 раза больше, чем у оригинальной Switch в марте 2017 года, чтобы предотвратить спекуляции со стороны перекупщиков.

Что касается игр, то ожидается релиз новой части Mario Kart с «неким новым поворотом», а также выход Pokemon Legends: Z-A — продолжения Pokemon Legends: Arceus. Возможно, Metroid Prime 4 выйдет одновременно на обеих консолях.

Nintendo Switch 2 обещает стать значительным обновлением, но многие вопросы остаются без ответа. Учитывая появление конкурентов, таких как Steam Deck и PlayStation Portal, успех Switch 2 будет во многом зависеть от того, насколько удачным окажется новый дизайн, технические характеристики и, конечно же, от цены. Однако у Nintendo есть преданная база фанатов, которая может обеспечить высокие продажи, несмотря на конкуренцию.

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