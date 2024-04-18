Увидим Sony Xperia 1 VI в мае

Презентация Sony Xperia 1 VI, судя по всему, состоится уже в следующем месяце. На Weibo попал баннер, информация из которого указывает на то, что телефон официально представят 17 мая.

Обратите внимание, что на баннере нет ничего конкретно про Xperia 1 VI. Однако в это время года обычно представляют устройства Xperia, и у Sony не так уж много телефонов из это линейки готовится к выходу.

При этом совсем недавно эксклюзивно был показан дизайн Xperia 1 VI. Телефон будет похож на прошлогоднюю модель, но немного покороче и пошире. Sony меняет соотношение сторон дисплея с 21:9 примерно до 19,5:9.

Другими словами, общий размер будет приближен к обычному для смартфонов. Телефоны Sony уже довольно давно являются очень высокими и узкими. Размеры телефона будут примерно 161,9 x 74,5 x 8,4 мм, он будет оснащен 6,5-дюймовым экраном и сохранит рамки над и под дисплеем. Sony упрямо отказывается дырявить дисплей ради отверстия для камеры.

Xperia 1 VI будет иметь плоский дисплей, ровные грани и и три задних камеры. Объективы будут расположены вертикально в верхнем левом углу задней панели телефона, там же будет присутствовать логотип Sony.

Интересно то, что в телефоне сохранится разъем для наушников. Он будет расположен вверху. Как и ожидалось, Xperia 1 VI будет выполнен из металла и стекла.

По слухам, Xperia 1 VI может отказаться от дисплея 4K в пользу разрешения QHD+. Однако это наверняка будет матрица AMOLED с адаптивной частотой обновления до 120 Гц.

Почти наверняка основой для Xperia 1 VI станет Snapdragon 8 Gen 3. Мы также ожидаем увидеть в телефоне не менее 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X.

Источник — androidheadlines.com