Франшиза Baldur’s Gate в поисках новых разработчиков

Hasbro, владелец Wizards of the Coast, издающего Dungeons & Dragons, ищет потенциальных партнеров для работы над будущим игровой франшизы Baldur’s Gate.

В прошлом месяце Larian Studios, разработчик собравшей ворох наград Baldur’s Gate 3, объявил, что не будет больше создавать игры по вселенной Dungeons & Dragons, несмотря на ошеломляющий успех его последнего творения.

«Мы не собираемся делать новые дополнения, которых все ждут, — заявил генеральный директор Larian Свен Винке во время своего выступления на GDC. — У нас нет планов на Baldur’s Gate 4, на что многие рассчитывают. Мы будем двигаться дальше — отойдем от D&D и создадим что-то новое».

Тем не менее, Hasbro все еще надеется продолжить работу по франшизе и в настоящее время ищет партнеров, по словам Юджина Эванса, старшего вице-президента по цифровой стратегии и лицензированию Hasbro и Wizards of the Coast: «Сейчас мы общаемся со многими потенциальными партнерами, которые готовы рассказать нам, каким они видят будущее франшизы Baldur’s Gate».

Эванс добавил, что Hasbro не торопится делать следующую игру, но они надеются, что перерыв составит меньше четверти века, как получилось со второй и третьей частью. «Мы готовы потратить время на поиск подходящего партнера, правильного подхода и продукта, который откроет перед Baldur’s Gate двери в будущее, — продолжил он. — Мы относимся к этому чрезвычайно серьезно, как и ко всем решениям, связанным с нашим портфолио. Мы не торопимся с принятием решения о том, с кем сотрудничать, или о том, какие продукты нам следует рассмотреть».

Что касается того, какой может быть следующая игра по Baldur’s Gate, Эванс сказал, что, по его мнению, еще слишком рано обсуждать детали, но он хотел бы увидеть возвращение персонажей из BG3 , таких как Астарион, Карлах и Уилл: «Хотелось бы думать, что ради фанатов эти персонажи будут вписаны в историю будущих продуктов».

Источник — techradar.com