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Управление Chromebook мимикой: новые функции Google

Владислав Ильин Владислав Ильин
22.01.2025
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google face control

Компания Google анонсировала важные обновления для ChromeOS, включая возможность управления Chromebook с помощью мимики и движений головы. Эта функция, впервые представленная в декабре 2024 года, теперь доступна для более широкого круга пользователей. Она предназначена в первую очередь для людей с ограниченными двигательными возможностями, но заинтересует всех, кто любит экспериментировать с технологиями.

Как это работает?

  • Для использования функции нужен Chromebook с 8 ГБ оперативной памяти или больше.
  • Система распознает движения головы и выражение лица (например, поднятие брови или улыбку), позволяя перемещать курсор, кликать и выполнять другие действия без использования рук.
  • Технология основана на разработках Project Gameface — открытого инструмента Google для управления играми на Windows и Android через камеру.

Пример использования:

В демонстрационном видео инженер Google Аманда Лин Дитц показала, как с помощью мимики можно управлять интерфейсом — например, «подмигнуть» для выбора пункта меню.

Новые Chromebook и инструменты для образования
Помимо функций доступности, Google представила более 20 новых Chromebook на 2025 год. Среди них:

  • Lenovo Chromebook Plus 2-in-1 с 14-дюймовым экраном.
  • Обновленные модели линейки Chromebook Plus, включая Samsung Galaxy Chromebook Plus, выпущенный в октябре 2024 года.

Для школ и вузов Google запускает пакет Class Tools — набор инструментов для удаленного управления учебным процессом:

  • Контроль экранов: учителя могут транслировать контент на устройства учеников, включать субтитры или перевод в реальном времени, а также демонстрировать работы всего класса.
  • Интеграция с FigJam: платформа для совместной работы над цифровыми досками теперь доступна в Google Classroom. Учителя смогут отслеживать, кто из учеников вносит вклад в групповые проекты.

Почему это важно?

По словам Антонио Ди Бенедетто, обозревателя The Verge, обновления подчеркивают две ключевые тенденции:

  1. Доступность: технологии вроде управления мимикой делают цифровые устройства более инклюзивными.
  2. Образование: инструменты Class Tools упрощают взаимодействие учителей и учеников, особенно в гибридном формате обучения.

Совет пользователям:

Если у вас есть Chromebook, проверьте обновления системы — возможно, функция управления лицом уже доступна. Владельцам старых устройств Google рекомендует обратить внимание на новые модели с улучшенной производительностью.

Что дальше?

Google продолжает развивать ChromeOS, делая ставку на искусственный интеллект и облачные сервисы. Анонсы 2025 года подтверждают: Chromebook всё чаще становится не просто «бюджетным ноутбуком», а платформой для инноваций в образовании и доступной среде.

Источник — theverge

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Владислав Ильин
Перейти в профиль Владислав Ильин

По образованию юрист, но большую часть своей сознательной жизни трудился в технической сфере. Участвовал в разработке финтех решений для банка, после этого несколько лет жил на Бали. На протяжении последнего времени занимаюсь консультированием и журналистикой в сферах бытовой и автомобильной электроники.

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