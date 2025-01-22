Ботнет Mirai запускает рекордную DDoS-атаку в 5,6 Тбит/с с участием более 13,000 IoT-устройств

Компания Cloudflare, мировой лидер в сфере веб-инфраструктуры и кибербезопасности, сообщила о блокировке беспрецедентной DDoS-атаки мощностью 5,6 Тбит/с. Этот инцидент стал самым масштабным за всю историю наблюдений, побив предыдущий рекорд в 3,8 Тбит/с, также зафиксированный Cloudflare ранее в том же месяце.

Детали атаки:

Цель : неназванный интернет-провайдер в Восточной Азии.

: неназванный интернет-провайдер в Восточной Азии. Метод : атака через протокол UDP с использованием модифицированной версии ботнета Mirai.

: атака через протокол UDP с использованием модифицированной версии ботнета Mirai. Масштаб: за 80 секунд было задействовано 13 000 IoT-устройств (камеры, роутеры, «умная» техника). В среднем каждую секунду участвовало 5 500 уникальных IP-адресов, каждый из которых генерировал около 1 Гбит/с трафика.

Тенденции 2024 года: рост угроз

По данным Cloudflare, в 2024 году было нейтрализовано 21,3 млн DDoS-атак — на 53% больше, чем в 2023-м. Особенно тревожит рост «гигантских» атак:

Количество атак мощностью свыше 1 Тбит/с выросло на 1 885% за квартал.

выросло на за квартал. Только в IV квартале 2024 года предотвращено 6,9 млн DDoS-ударов.

Ключевая статистика за IV квартал 2024:

Ботнеты-лидеры: известные DDoS-ботнеты (включая Mirai) стояли за 72,6% HTTP-атак. Топ-3 векторов атак:

SYN-флуд ( 38% случаев).

случаев). DNS-флуд ( 16% ).

). UDP-флуд (14%).

Рекордный рост:

Memcached-атаки — +314% .

. BitTorrent-атаки — +304% .

. Вымогательские DDoS — +78%.

Короткие, но опасные:

72% HTTP-атак и 91% сетевых атак длились менее 10 минут.

География угроз:

Источники атак : Индонезия, Гонконг, Сингапур, Украина, Аргентина.

: Индонезия, Гонконг, Сингапур, Украина, Аргентина. Самые атакуемые страны : Китай, Филиппины, Тайвань, Гонконг, Германия.

: Китай, Филиппины, Тайвань, Гонконг, Германия. Риск-сектора: телекоммуникации, IT-индустрия, интернет-сервисы, маркетинг, гейминг.

Почему это важно?

Как отметили Омер Йоахимик и Хорхе Пачеко из Cloudflare, злоумышленники активно эксплуатируют уязвимости IoT-устройств — от старых прошивок до стандартных паролей. Новые варианты ботнета Mirai, о которых также предупреждают Qualys и Trend Micro, превращают «умные» гаджеты в оружие для масштабных кибератак.

Выводы для бизнеса:

Рост DDoS-угроз требует усиления защиты, особенно для компаний в телекоме, IT и финансовом секторе. Регулярное обновление устройств, мониторинг трафика и сотрудничество с экспертами по кибербезопасности — ключевые шаги для предотвращения рисков.

Cloudflare продолжает отслеживать тенденции, подчеркивая: даже короткие атаки способны парализовать работу сервисов, а их частота и мощность будут только расти.