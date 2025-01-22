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Интернет и ПО

Ботнет Mirai запускает рекордную DDoS-атаку в 5,6 Тбит/с с участием более 13,000 IoT-устройств

Владислав Ильин Владислав Ильин
22.01.2025
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ddos attack

Компания Cloudflare, мировой лидер в сфере веб-инфраструктуры и кибербезопасности, сообщила о блокировке беспрецедентной DDoS-атаки мощностью 5,6 Тбит/с. Этот инцидент стал самым масштабным за всю историю наблюдений, побив предыдущий рекорд в 3,8 Тбит/с, также зафиксированный Cloudflare ранее в том же месяце.

Детали атаки:

  • Цель: неназванный интернет-провайдер в Восточной Азии.
  • Метод: атака через протокол UDP с использованием модифицированной версии ботнета Mirai.
  • Масштаб: за 80 секунд было задействовано 13 000 IoT-устройств (камеры, роутеры, «умная» техника). В среднем каждую секунду участвовало 5 500 уникальных IP-адресов, каждый из которых генерировал около 1 Гбит/с трафика.

Тенденции 2024 года: рост угроз

По данным Cloudflare, в 2024 году было нейтрализовано 21,3 млн DDoS-атак — на 53% больше, чем в 2023-м. Особенно тревожит рост «гигантских» атак:

  • Количество атак мощностью свыше 1 Тбит/с выросло на 1 885% за квартал.
  • Только в IV квартале 2024 года предотвращено 6,9 млн DDoS-ударов.

Ключевая статистика за IV квартал 2024:

  1. Ботнеты-лидеры: известные DDoS-ботнеты (включая Mirai) стояли за 72,6% HTTP-атак.
  2. Топ-3 векторов атак:
  • SYN-флуд (38% случаев).
  • DNS-флуд (16%).
  • UDP-флуд (14%).
  1. Рекордный рост:
  • Memcached-атаки — +314%.
  • BitTorrent-атаки — +304%.
  • Вымогательские DDoS — +78%.
  1. Короткие, но опасные:
  • 72% HTTP-атак и 91% сетевых атак длились менее 10 минут.

География угроз:

  • Источники атак: Индонезия, Гонконг, Сингапур, Украина, Аргентина.
  • Самые атакуемые страны: Китай, Филиппины, Тайвань, Гонконг, Германия.
  • Риск-сектора: телекоммуникации, IT-индустрия, интернет-сервисы, маркетинг, гейминг.

Почему это важно?

Как отметили Омер Йоахимик и Хорхе Пачеко из Cloudflare, злоумышленники активно эксплуатируют уязвимости IoT-устройств — от старых прошивок до стандартных паролей. Новые варианты ботнета Mirai, о которых также предупреждают Qualys и Trend Micro, превращают «умные» гаджеты в оружие для масштабных кибератак.

Выводы для бизнеса:

Рост DDoS-угроз требует усиления защиты, особенно для компаний в телекоме, IT и финансовом секторе. Регулярное обновление устройств, мониторинг трафика и сотрудничество с экспертами по кибербезопасности — ключевые шаги для предотвращения рисков.

Cloudflare продолжает отслеживать тенденции, подчеркивая: даже короткие атаки способны парализовать работу сервисов, а их частота и мощность будут только расти.

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Владислав Ильин
Перейти в профиль Владислав Ильин

По образованию юрист, но большую часть своей сознательной жизни трудился в технической сфере. Участвовал в разработке финтех решений для банка, после этого несколько лет жил на Бали. На протяжении последнего времени занимаюсь консультированием и журналистикой в сферах бытовой и автомобильной электроники.

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