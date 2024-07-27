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Интернет и ПО

В Google Chrome скоро появится функция архивации вкладок

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
27.07.2024
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В Google Chrome скоро появится функция архивации вкладок

Google работает над новой функцией для Android-версии своего браузера Chrome, которая получила название «Tab Declutter». Предназначенная для упорядочения работы с множеством вкладок, эта опция была впервые обнаружена в марте текущего года. Она позволит очищать вкладки, которыми пользователи больше не пользуются.

функция Tab Declutter

На сегодняшний день функция «Tab Declutter» доступна исключительно для устройств на базе Android. Не определено точное время, когда эта опция станет доступной для пользователей настольных версий Chrome и устройств с iOS.

Основная задача нововведения — автоматически убирать вкладки, которые не использовались в течение определенного времени. Многие из нас открывают вкладки в Chrome и забывают о них, что приводит к их накоплению. «Tab Declutter» поможет не только освободить оперативную память устройства, но и сделает интерфейс более чистым и организованным.

Tab Declutter

Функция предусматривает архивацию вкладок, к которым не было обращения в течение последних 7 дней, а также предоставляет возможность установить более длительные сроки — 14 или 30 дней. После этого, вкладки, которые остались без внимания в течение 60 дней, будут автоматически закрыты. Пользователи смогут настроить параметры архивации и автоматического закрытия в соответствии со своими потребностями.

Источник — ithome.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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