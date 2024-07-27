В Google Chrome скоро появится функция архивации вкладок

Google работает над новой функцией для Android-версии своего браузера Chrome, которая получила название «Tab Declutter». Предназначенная для упорядочения работы с множеством вкладок, эта опция была впервые обнаружена в марте текущего года. Она позволит очищать вкладки, которыми пользователи больше не пользуются.

На сегодняшний день функция «Tab Declutter» доступна исключительно для устройств на базе Android. Не определено точное время, когда эта опция станет доступной для пользователей настольных версий Chrome и устройств с iOS.

Основная задача нововведения — автоматически убирать вкладки, которые не использовались в течение определенного времени. Многие из нас открывают вкладки в Chrome и забывают о них, что приводит к их накоплению. «Tab Declutter» поможет не только освободить оперативную память устройства, но и сделает интерфейс более чистым и организованным.

Функция предусматривает архивацию вкладок, к которым не было обращения в течение последних 7 дней, а также предоставляет возможность установить более длительные сроки — 14 или 30 дней. После этого, вкладки, которые остались без внимания в течение 60 дней, будут автоматически закрыты. Пользователи смогут настроить параметры архивации и автоматического закрытия в соответствии со своими потребностями.

Источник — ithome.com